Las estaciones de servicio evalúan no cobrar con tarjetas de crédito por la baja rentabilidad

Las estaciones de servicio de Corrientes y el país evalúan dejar de cobrar con tarjetas de crédito debido a la baja rentabilidad de ese servicio. La nueva disposición se aplicaría a partir del 1 de febrero.

La confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (Cecha) realizó un comunicado en el que planteaban los “sucesivos reclamos y con un fallo judicial de por medio a favor, las estaciones de servicio están evaluando tomar una medida drástica por la falta de respuestas”.

En ese sentido, Carlos Gold, referente de la entidad en Corrientes, indicó que la situación con el método de pago es compleja.

“La batalla que tenemos con las tarjetas de créditos se debe a que el sistema de pago es cada vez más usado por los usuarios y que tardan 14 días en pagar las transacciones y eso incrementa la descapitalización del sector, por eso hay amenazas con las estaciones de servicio de dejar de recibir esas tarjetas como medio de pago”, indicó.

“Aumenta el combustible y se resiente el bolsillo del consumidor, pero todo aumenta y nosotros corremos el riesgo de perder capital y de achicar la rentabilidad”, sostuvo.

Además, aseguró que los aumentos de combustible del 4% serán hasta marzo y que hay petroleras que aumentaron un poco más el precio por la inflación.

“Creemos que el desfasaje de precios es no menos que un 25%, hablo de lo que debería ser, no de lo que uno quiere. Si los bolsillos de la gente están resentidos para soportar los aumentos que tienen que ser deberían buscar la forma de ir por otro lado, no siempre castigar al sector”, afirmó Gold.

“Miramos hacia adelante y no hay algún cambio en la política de precios. Debemos partir del 2021 en que el precio estuvo congelado desde mayo hasta febrero del año pasado, y ese es el lapso que hasta el momento no se pudo recuperar porque inclusive en el año pasado en promedio subió el 70% con una inflación de casi un 95% entonces como sucede en nuestro sector la rentabilidad del negocio va atada al precio. En la medida que el precio se incrementa a un ritmo inferior que los costos paulatinamente te vas descapitalizando”, dijo en Radio Sudamericana.

“A medida que el comparativo de costos e ingresos se achica aparece el riesgo y tiene que ver con el punto de equilibrio ante estas brechas y por eso hay estaciones de servicio que se encuentran en una situación complicada”, continuó.

Por su parte, explicó que el aumento de lo que pactó el sector con el Gobierno nacional se realizó recién el 16 de este mes y debería haber sido el primer día de enero.

“Lo que está pactado fue un 4% si bien no fue lineal. Ese porcentaje queda rezagado frente al incremento de los precios entonces las petroleras siguieron el ritmo de la inflación este mes, por eso quizás en algunas estaciones difieren ese porcentaje”, dijo Gold.