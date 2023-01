Le hicieron un corte en el cuello y le robaron una moto mientras dormía

En Esquina, un hombre de 63 años denunció la sustracción de una motocicleta de alta cilindrada ocurrido en el interior de su casa, la cual fue recuperada mediante una investigación de la Policía y Fiscalía, que derivó además en la aprehensión de un joven de 19 años, quien estaba en un stud para caballos, donde dormía junto con la Corven Triax de 150 cc.

Además, el propietario del vehículo aseguró que horas antes del delito, este mismo joven le asestó un puntazo en el cuello con un arma blanca, que lo despertó mientras dormía en la habitación de su domicilio ubicado por calle Rebechi al 800. La víctima relató en sede policial que lo conoció “porque trabajaba conmigo y me robó un teléfono celular. No radiqué la denuncia, pero fui a su casa a hablar con él. Su papá me dijo que lo echó porque creaba muchos problemas”.

También le dijo que vivía con su abuela. En ese lugar “lo encontré y le pedí que me devuelva el teléfono y me respondió que no lo tenía. Pero al mediodía fue hasta mi casa y me devolvió el celular”, explicó y añadió que “esto ocurrió hace aproximadamente una semana”.

Luego del hecho y al dirigirse al hospital para que le realicen las curaciones en el cuello, ocurrió la sustracción de la moto. “Estaba en la galería trasera y la llave se encontraba dentro de mi casa”, señaló.

Tomó intervención el fiscal en turno Gustavo Javier Mosquera quien ordenó que se inicien actuaciones judiciales “supuestas lesiones leves y hurto simple”.

Con ello se investigó el hecho hasta que recuperaron la moto en un stud de caballos ubicado por calle continuación de la curva de José Hernández. En el último compartimiento hallaron al joven buscado durmiendo junto a la motocicleta sustraída.

(WA)