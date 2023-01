Otros dos rugbiers negaron haberle pegado a Fernando Báez Sosa

Lucas Pertossi y Blas Cinalli, dos de los acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa, cometido en Villa Gesell el 18 de enero de 2020, declararon ayer ante el Tribunal de Dolores a cargo del juicio que “en ningún momento” le pegaron a la víctima.

El primero en romper el silencio fue Lucas Pertossi (23), quien en una breve declaración ante el Tribunal Oral en lo Criminal 1 dijo: “Siento mucha pena por todo lo que pasó, quiero aclarar que yo en ningún momento le pegué a Fernando Báez Sosa, en ningún momento lo toqué ni participé en un plan para matar a nadie”.

Pertossi también se refirió al mensaje enviado al grupo de WhatsApp “Los BoCA3” en el que dice “caducó” en referencia a cómo había quedado Fernando tras ser golpeado. “‘Hubo una pelea, vino una ambulancia y un pibe caducó’, me dijo alguien que me crucé y le pregunté si había visto a un grupo de chicos. Mandé lo que me había relatado”, dijo el acusado sobre ese mensaje.

Tras su declaración, pidió hablar ante el tribunal Cinalli (21): “Quiero empezar diciendo que lamento mucho todo lo que pasó, fue una tragedia terrible, falleció un chico de mi misma edad. No hubo ningún plan. No hubo planificación. No hubo ningún rol”, dijo.

