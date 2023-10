Aseguran que Julieta Poggio y Marcos Ginocchio estarían empezando un romance

Marcos Ginocchio y Julieta Poggio supieron forjar una hermosa amistad dentro de la casa de Gran Hermano, pero, a ojos de los televidentes, había onda. Los fanáticos de esta pareja crearon el ship 'Marculi' y se ilusionaron muchísimo meses atrás cuando Yanina Latorre confirmó el romance entre ellos.

En 'LAM', la panelista contó que tuvieron dos encuentros en un departamento que les había prestado un productor de GH, íntimo amigo de ellos.

“No querían quedar mal, el qué dirán, los cuernos…entre estos dos chicos había mucha tensión, no pasaba nada, él no daba el primer paso, y un productor de Telefe, de GH, que los quiere mucho a los dos, le dijo ‘por qué no van y se encuentran solos’ y les dio la llave. Yo tengo confirmado que se vieron dos veces, si fueron más veces, no lo sé”, reveló Latorre. Aunque Marcos y Julieta lo negaron, la esperanza en sus fans sigue al pie del cañón y ahora, podría cambiar todo.

La periodista Pilar Telechea contó en sus Stories de Instagram lo que todos esperaban: "Una persona que es muy allegada a uno de los dos protagonistas, me confirma Marcos y Julieta. Me dice que se están viendo. Lo cuento porque la realidad es que confío en esa persona y es muy allegada".

"Lo cuento porque el fandom estaba como muy ansioso. Yo no metería presión ni nada. Esto no significa que estén de novios ni que se vayan a casar. Está confirmado que se están viendo y que algo pasó también", finalizó.

Fuente: Pronto