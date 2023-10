Mauro Icardi tiró un palito para L-gante

Una vez más, Wanda Nara está en boca de todos. La mediática llegó esta semana a la Argentina directo desde Estambul y una de las primeras cosas que hizo fue visitar a L-Gante. Recordemos que el cantante había blanqueado en septiembre que entre ellos, hubo mucho más que la amistad que se animó a confesar ella y eso a Mauro le cayó pésimo.

Lo cierto es que el lunes por la noche, el futbolista ya se encontraba en Buenos Aires y aprovechó para posar en una par de historias de Instagram de su mujer al tiempo que dejaba un potente mensaje en sus redes. "El León nunca voltea cuando un perro ladra".

El mensaje es claro y apunta en la dirección del cantante que por el momento, no recogió el guante. Esta vez, a diferencia de las anteriores, no habría crisis con Wanda pero él de todos modos, no se fía.

Fuente:Pronto