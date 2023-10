Valdés: “la unidad nacional de Massa es la del Chamuyo, del fullero, del chanta"

El Gobernador Gustavo Valdés ayer ratificó su apoyo a Patricia Bullrich como Presidente de la Nación, apuntó contra Sergio Massa asegurando que de “economía no sabe nada” y lo tildó de “tilingo” igual que a Javier Milei. Instó a bajar el gasto público y a una Argentina más racional.

En el marco de las elecciones nacionales del 22 de octubre, el Gobernador de Corrientes ayer durante una entrevista periodística que brindó en los estudios de Radio Continental ratificó que Patricia Bullrich “está en segunda vuelta”. “Sin dudas porque es una opción de cambio, hoy veo un gobierno nacional que está destrozado. El primer debate Massa (por el Ministro de Economía y actual candidato a Presidente de la Nación Sergio Massa) estaba con un dólar a 7,20, mientras que tras el segundo debate está a $1000 pesos y no se a cuanto va a llegar”.

“Estamos hablando de que está hecho bolsa. Si no fuera candidato a presidente de la Nación, Sergio Massa le diría que renuncie, que va a ser cuando no esté en segunda vuelta, que va a hacer en dos semanas, va a renunciar al Ministerio de Economía o a quien le va a culpar”, expresó.

Sobre el quiebre de Juntos por el Cambio que Milei viene anunciando, Valdés dijo que “que no se preocupe, que mire dentro de su casta que ya tiene, que mire como están que tienen más pelea que el PRO”.

Valdés consideró que el debate presidencial “es como jugar al ajedrez con palabras, es finito. Cada palabra está medida y es interesante para la democracia, la persona que gobierna bien es una persona que tiene que tener mucho sentido común y mucho conocimiento del país”. “Todo debate es enriquecedor, ahí vos comenzas a ver qué es lo que dice cada uno, pero están muy coacheados”, agregó.

Economía

El gobernador del taragui criticó la situación económica del país y apuntó contra el candidato a Presidente de la Nación de Unión por la Patria, y actual Ministro de Economía Sergio Massa. Aseguró que “el plan platita de Massa, que cree que todos los argentinos somos tontos, acelera la inflación”

“Nos estamos dando la piña que anunciamos hace un año. Pero no entiendo porque votan a Massa que de economía no sabe nada”, fustigó.

Apeló a bajar el gasto público y a reducir los subsidios. Instó a tener una “Argentina más racional”.

Recordando que a Corrientes las últimas medidas económicas le provocarán una quita de 30 mil millones, aseguró que le da “vergüenza” los diputados y senadores que votan contra su provincia y sus pueblos.

“Las provincias estamos más o menos bien, hasta cuando vos tenes un tilingo que sale a darle a la maquinita y sale a destruir absolutamente todo el sistema monetario”, se quejó asegurando que “el Banco Central es sumamente dependiente del Gobierno Nacional, parece la alfombra de Massa y del presidente (por Alberto Fernandéz). No tenes un banco central que tenga independencia que salga a defender el valor de la moneda”.

“Hay que hacer un cambio en la Argentina, pero hay que hacer un cambio responsable, sabiendo exactamente lo que hay que hacer. Tenes que hacer un cambio y tener la fuerza para sostenerlo en el Congreso, en la calle y en la administración; y nosotros (por JxC) somos los únicos que podemos sostener el cambio que necesitamos”, destacó.

En este marco, también sobre las quejas de las personas porque no reciben la devolución del IVA señaló que “son fulleros. Todo es sanata, porque si la idea es bajar el IVA, bájalo y no le genere complicaciones a la gente. Eso es sentido común, no tratar de joderle a la gente”.

Tildó de “re caradura” a Massa, ante el reclamo por la deuda a cajas de jubilaciones del candidato a presidente de la Nación, de Hacemos por Nuestro País y Gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti durante el debate presidencial. “Nunca vi un hombre tan caradura, no le mueve un pelo un músculo. Nosotros tenemos una demanda en la Nación, nos pagan 400 millones de pesos en compensación de lo que va del año y la masa salarial mensual es 29 mil millones. Nos están afanando, vos le planteas el tema y no se les mueve un músculo”, protestó.

Unidad nacional

Se quejó por la convocatoria de Masa a la unidad nacional en medio de un acto institucional, habló de opereta de los medios de prensa del kirchnerismo. Y aclaró que Bullrich no no le hizo ningún reclamo y que ella también realizó la misma convocatoria.

“Creo en la unidad nacional, pero para eso tenes que ser generoso, hoy nos convoca después que nos cago a patadas cuatro años. Se está cayendo a pedazos y nos convoca”, dijo enumerando algunas muestras de falta de unidad nacional en Corrientes.

“Entonces es unidad nacional del Chamuyo, versero, es de fullero, de mentiroso, de chanta. No hay unidad nacional cuando ocurre eso. Eso es para algunos distraídos, para que digan que bueno es, que porte de presidente tiene, pero la verdad es que gobiernan como el culo”, fustigó.

Aclaró que sobre la posibilidad de pedir la soberanía de Corrientes ante un eventual triunfo de Milei “era chicana, ante un tilingo, que dice que no va a haber más coparticipación federal”.

Campaña

Al ser consultado sobre las actividades proselitistas en Corrientes, dijo que “está fría la campaña a nivel nacional, la gente está mirando mucho por las redes. Se pone un poco más caliente cuando estamos yendo a las localidades donde se votan a concejal. Hay más movimiento, pero ahora está teniendo un poco más de temperatura. Vamos a andar por el interior y después voy a cerrar en Capital”.

Confirmó que va a estar hoy en Goya y anunció que en la localidad de San Roque va a inaugurar un Museo Histórico”.

Informó que a pedido del candidato a gobernador de Juntos por Entre Ríos, Rogelio Frigerio va a viajar a La Paz para participar de un acto y que el viernes encabezará un acto en Esquina.