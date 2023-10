El ataque de Milei al peso hizo subir el blue a $1040

El denominado dólar blue marcó este martes un récord al anotar un salto diario de $65 y alcanzar los $1.010 por unidad, luego de que el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, recomendara a los ahorristas no renovar plazos fijos.

En el mercado cambiario, el Banco Central vendió este martes US$ 220 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), con lo cual la autoridad monetaria acumula un saldo neto negativo de cerca de US$ 470 millones en lo que va de octubre.

Se trata de la venta diaria más alta desde el 31 de agosto pasado.

Al igual que en los días previos, el mercado cambiario vivió una fuerte presión que, en el caso particular de las dos últimas jornadas, fue disparada por la recomendación que realizó Milei, de no renovar los depósitos a plazo fijo en pesos debido a que la moneda argentina "no puede valer ni excremento".

Este martes los dólares bursátiles mantuvieron su tendencia alcista y también marcaron nuevos récords nominales de cotización, con un incremento del 0,6% en el caso del dólar MEP, que cerró en $844, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $954 al final de la jornada, con un incremento de 8,2%.

De esta forma, el dólar MEP tuvo su mayor alza desde las Paso.

Por su parte, el Gobierno unificó los dólares solidario, tarjeta y turista a $731.