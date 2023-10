La santafesina Lía Blanco, dio clases de canto en Corrientes

La cantante y profesora de música de Reconquista, Santa Fe, Lía Ana Blanco estuvo en Corrientes días atrás y realizó una actividad conjunta con el tenor Sergio Casco y la Fundación Incanto. En esta oportunidad, en el marco de la muestra de los más pequeños del taller de canto -Incanto Kids- ofreció una master class para los alumnos interesados y, además, sumó a las voces de los alumnos que la acompañaron al escenario correntino.

"Fue una experiencia hermosa porque tuve la oportunidad de trabajar a la siesta con los más jóvenes y a la tarde, mis cuatro alumnos que viajaron desde Reconquista a Corrientes para participar de esta experiencia pudieron compartir este momento con sus familias; lo que significo un momento muy bello para todos", dijo la profesora.

La propuesta ahora es que los alumnos de la Fundación Incanto puedan viajar a Reconquista para vivir una experiencia similar en el Instituto Lo de Vicenta donde la maestra Lía da clases de canto, instrumentos y realizan muestras y peñas.

"Quedamos en programa algo a futuro. La fecha inicial sería noviembre o el primer semestre del 2024", dijo. "Es importante lo que está sucediendo porque nos hace bien a todos. A niños, adultos a ambos grupos en definitiva porque salir y compartir con otras personas, otro público y otros colegas esta pasión que es el canto, nos permite crecer. Esto fue el inicio, pero seguramente habrá nuevos encuentros", aseguró.

La docente contó que canta desde los 8 años, “después estudié guitarra e hice toda mi carrera en la música, pero también me dediqué mucho a la educación musical y eso me permitió compartir este arte con gente que tiene o no experiencia en el canto que es lo que más defiendo. Por lo que, mis alumnos disfrutan muchísimo. A mi taller, al igual que en Incanto, viene gente de todas las edades, niños, adolescentes, personas adultas, damos clases de canto colectivo que es otra instancia muy enriquecedora porque se comparte el canto con todo lo que eso significa y considero que es una experiencia sanadora para quienes lo pueden realizar porque estoy convencida de que es un alimento para el alma", finalizó.

Cabe destacar que es la primera actividad que la Fundación Incanto realiza tras ser oficializada hace poco más de un mes.

