Confesiones de un viejo meado

Subrepticiamente, reptando por el mundo larvado de las redes, ha empezado a montarse un escenario que, si uno quisiera ser alarmista, podría asociarlo al que Adolfo Bioy Casares imaginó en la novela "Diario de la guerra del cerdo".

Algunos jóvenes todavía no salieron a cazar viejos (y seguramente no lo hagan nunca), pero ya dieron un primer paso y es en el lenguaje, el campo de batalla que suele preanunciar los demás. Toda persona de cierta edad ahora es un viejo meado.

El que no vota lo que yo voto es un viejo meado. El que tiene dudas del paraíso prometido es un viejo meado. El que tropieza con la tecnología, el que todavía necesita el trato personal para un trámite, el que no es todo lo rápido que los tiempos necesitan, es un viejo meado.

Lo despectivo no está puesto en el primer término del concepto (viejo) sino en el segundo. Lo humillante no es la edad sino mearse. El lamparón oculto en la ropa interior, que el joven no ve, pero imagina: una persona que duda, que teme, que se confunde, que es lenta, que no acepta tan fácilmente subirse a las olas de cambio, es porque ni siquiera puede contener la micción. La humedad en la entrepierna como humillación, como impotencia.

En la novela de Bioy Casares, a los viejos se los ataca porque duran demasiado y eso representa una amenaza para los jóvenes.

"En un futuro próximo, si el régimen democrático se mantiene, el hombre viejo es el amo. Por simple matemática, entiéndanme. Mayoría de votos. ¿Qué nos enseña la estadística, vamos a ver? Que la muerte hoy no llega a los cincuenta sino a los ochenta años, y que mañana vendrá a los cien (...) Se acabó la dictadura del proletariado, para dar paso a la dictadura de los viejos", dice uno de los personajes del libro.

Hoy, la persona mayor representa otra amenaza: es el contrapeso, la carga. No se los ataca, pero se los ningunea. Ustedes ya fracasaron, ustedes nos trajeron hasta acá. Eso se escucha en cualquier discusión.

La experiencia ya no es un valor sino un prontuario. Alguien escribió en Twitter una defensa de los viejos meados: decía que las tecnologías que hoy utilizan los avispados centennials que se precian de tener la ropa interior sequita fueron desarrolladas por adultos que tranquilamente podrían ser ubicados en la nueva categoría del desprecio.

Me pregunto, con las vacilaciones de todo viejo meado, si algo fantástico e imperceptible ocurrió con los nacidos en el siglo XXI. Acaso, un reseteo. Como si a las nuevas generaciones no les interesara la memoria, la historia. Como si descreyeran de cualquier cosa que haya ocurrido antes de su nacimiento. Todo tiene que ser rápido y furioso. La decisión confundida con impaciencia, la ejecutividad con apuro. Volemos todo por el aire, total. Que no quede nada en pie. El que propone una pausa, una reflexión, ni hablar de detenerse ante una paradoja, pasa a ser un viejo meado. Me anoto en este flamante círculo del infierno. Con orgullo.

* Editor jefe de la revista Viva