El feroz cruce entre Silvina Escudero y Graciela Alfano: "Sos una persona agresiva"

Hay algunos enfrentamientos que se mantienen a lo largo de los años. Como es el caso de Silvina Escudero y Graciela Alfano, que tienen una mala relación desde hace un tiempo, porque ambas estuvieron con Matías Alé, pero las fechas no cerraban.

A pesar de que pasó el tiempo, el viernes por la mañana resurgió este conflicto, en Bien de Mañana. Es que, luego de ver una nota donde Graciela Alfano hablaba de su vida actual, Silvina Escudero decidió recordar lo que vivió cuando estuvieron enfrentadas. "Es muy difícil cuando alguien está hablando de su enfermedad, uno no tiene ganas de hablar mal de esa persona, porque te da empatía, porque yo soy buena gente", expresó Silvina.

Sin embargo, luego sentenció: "Lo que sí te puedo decir es que yo la pasé muy mal por culpa de Graciela. Pasaron muchos años, uno lo superó, todo, pero a mí me la hizo pasar mal, una persona que tenía mucha más experiencia... Yo realmente la pasé mal en mi vida personal, eso me desencadenó un montón de situaciones, terapia, cosas que no vale hoy venir a hablarlo, pero realmente, ya cuando enfermas a otra persona, hay un límite".

Posteriormente, Silvina decidió contar que "ella me pidió disculpas. Yo estaba conduciendo La Cocina del Show, ella vino de invitada, y Graciela me pidió disculpas, dijo que no se dio cuenta, que ella la estaba pasando mal porque estaba con el corazón roto. Esto pasó, pero después volvió... esto reflota hace un mes cuando vuelve a hablar mal de mí".

En ese momento, Graciela Alfano se comunicó en vivo con el programa, y le respondió a Silvina Escudero. "Le pedí disculpas, yo siempre me disculpo, siempre se pide perdón porque si al otro lo afectó, aunque no hubiera intención... En este caso, muchas de las cosas estaban armadas, nadie se puede hacer el tonto, teníamos directivas, por lo menos yo sí las tenía", comenzó comentando.

Rápidamente, Silvina afirmó que ella no armó nada de lo que sucedió, y Graciela continuó expresando: "Si algo afectó, está bien la disculpa. Lo que no recibí nunca fue las disculpas de Silvina, donde en una nota dijo 'es una hija de p...', está grabado. Me hubiera gustado que me diga 'la verdad que decir que sos una hija de p... en este momento la verdad es que no va'".

"Decir que alguien es un ser así, no suena bien. A mí la disculpa me hubiera gustado, entiendo que el que no la quiere dar, no está en condiciones de dar, emocionales y mentales, está perfecto, pero tampoco se exima de algún tipo de culpa", sentenció indignada Alfano.

Entonces, Silvina Escudero aclaró: "Por mi parte, yo nunca armé nada, era mi vida misma, y también dijiste que no tuviste mala intención". A lo que la invitada explicó: "En ese momento, hasta el punto del tema del barro que sí me jodió, me pareció excesivo, pero hasta ahí ninguna mala intención, ni yo lo tomaba personal".

"¿Por qué los insultos? ¿Por qué me maltratabas a mí, porque yo me había enamorado de una pareja muchísimos meses después de que vos te habías separado?", expresó indignada Silvina. A lo que Alfano sentenció: "Yo no insulto a nadie, en todo caso lo que está grabado es un insulto tuyo, que estaría bueno pedir disculpas, si no podes, está todo bien".

Rápidamente, la panelista aclaró: "A mí cuando me hicieron la nota, me hablaron porque vos reflotaste el tema. Como vos reflotaste un tema de hace 15 años, contesté, dije, la verdad para mí fue una hija de p..., yo la pasé terrible y vos lo sabes, vos me veías fuera de cámara pasándola mal, con ataques de pánico, yo la pasé feo".

En ese momento, Graciela Alfano aclaró: "El programa de Tinelli y mi participación allí era un personaje absolutamente armado con la producción antes de que empiece el programa. Armábamos en conjunción con la producción, yo no puedo ir a cada persona a hablarle '¿sos profesional? Sabes que se está armando esto'. Cada uno actúa libremente en ese programa y hace lo que se le da la gana. Es un personaje".

"Lamentablemente gente no profesional dentro de ese programa, tal vez Silvina recién empezaba, pero yo no puedo saberlo ni me interesa la profesionalidad de cada uno", comentó. Sin poder creerlo, Escudero expresó: "Ay por dios, no vas a poner en duda mi profesionalismo. Que vos hayas programado un personaje de maldad, es un tema tuyo".

A lo que Silvina Escudero afirmó: "Esto es un reality, si vos querías mostrar tu maldad, lo hiciste, ¿me querías lastimar? Me lastimaste, buenísimo, tu objetivo se cumplió". Finalmente, Alfano concluyó sentenciando: "Sos una persona agresiva".

