¡Sin filtro! Susana Giménez opinó sobre Fátima Flórez como primera dama

Vaticinando lo que será su última presentación teatral, Susana Giménez brindó distintas entrevistas y no pudo esquivar hablar de su país en este contexto político. Es por eso que fue consultada sobre cómo ve a Fátima Flórez, quien podría ser primera dama si Javier Milei se impone en las elecciones presidenciales.

Luego de las PASO, el candidato a presidente presentó a la imitadora como su nueva novia. Ante esta situación, se generaron varios rumores respecto a la relación y algunos se animan a desconfiar de que en realidad exista el amor entre ellos.

En este contexto, Javier Milei y Fátima Flórez recientemente brindaron una entrevista con Mirtha Legrand, por lo que Susana Giménez fue consultada en Intrusos al respecto: “Sí los vi, a Mirtha no me la podía perder y más con esa pareja”.

Aprovechando que se metieron en tema, Flor de la V indagó: “¿Crees en esa historia de amor?”. Por lo que la Diva respondió: “No sé, ¿vos crees que es mentira?”. En el ida y vuelta, la conductora del ciclo tomó postura: “No sé, yo no trabajé nunca con ella, por lo que se ve me parece muy ficticio”.

Ante esto, Susana Giménez mencionó que le costaba no creerles: “Hay gente que me dice eso, pero yo no puedo creer que nadie vaya a fingir”. Sin embargo, Flor le recordó: “En tu programa te mintieron”. A lo que la Diva asintió: “Sí, yo soy una boluda, como yo no miento, no puedo creer que sea una mentira...”.

Para ir un poco más allá, la conductora de Intrusos especuló con la posibilidad de que Javier Milei gane las elecciones: “¿La ves (a Fátima) como primera dama?”. Por lo que Susana fue contundente: “No, la veo como una artista talentosa que hace su trabajo con éxito y bien, pero no me la imagino como primera dama”.

Para salir del ámbito político, gane quien gane las elecciones, Susana Giménez aseguró que volverá a la televisión argentina: “Voy a hacer mi programa en televisión, estamos en tratativas con todo eso, empezaría a partir de julio. Mi programa, el clásico, porque no quiero hacer otras cosas. Yo quiero hacer una buena entrevista, un musical, recibir celebrities”.

Fuente : Pronto