Patricia Bullrich anunció que Horacio Rodríguez Larreta será su jefe de Gabinete

En una fuerte señal política a una semana de las elecciones, la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, anunció este sábado que Horacio Rodríguez Larreta será su jefe de Gabinete si llega a la primera magistratura.

El jefe de gobierno porteño fue su rival en las primarias de agosto y mantuvieron una tensa relación durante la campaña.

“Hay una sola fuerza política capaz de llevar adelante el cambio, que debe tener el poder suficiente para consolidarse y no tener extorsiones y aprietes. Sabemos de la profundidad de la crisis y del caos que hay en la Argentina. Estoy decidida a llevar adelante este cambio porque me han conferido la posibilidad de ser la candidata a presidente de Juntos por el Cambio y para lograr que este cambio sea posible, rápido y eficiente, con capacidad de gestión, he convocado a Horacio Rodríguez Larreta para que me acompañe como jefe de Gabinete de Ministros de Nación”, afirmó Bullrich.

En una conferencia junto a Larreta y su candidato a vicepresidente, Luis Petri, Bullrich consideró: “Este anuncio es mucho más que un anuncio electoral, es mostrarle a la sociedad argentina que Juntos por el Cambio está listo para agarrar el país desde el fondo del pozo, por eso estamos convocando a los que más experiencia y más capacidad de gestión tienen”.

Se trata de una decisión que busca romper la dinámica actual y contener los votos que obtuvo el frente opositor en las PASO. El consenso de las encuestas ubican a Bullrich relegada, detrás del candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, y del ministro de Economía y postulante por Unión por la Patria, Sergio Massa.

Cambio de ritmo

El anuncio busca fortalecer a Patricia Bullrich en el tramo final de la campaña y darle contextura política a su futuro equipo de gobierno. El jefe de Gobierno porteño ya ejerció el cargo de ministro coordinador pero en la ciudad de Buenos Aires y cuando el líder del PRO, Mauricio Macri, ocupaba el Ejecutivo porteño.

Con su incorporación, se anticipa que Horacio Rodríguez Larreta tome más protagonismo en la campaña, cuando quedan apenas seis días para que empiece la veda, el viernes a las 8 de la mañana.

El jefe de gobierno porteño compartió días atrás, en un reportaje televisivo con Luis Novaresio, su mirada sobre la actualidad electoral de Juntos por el Cambio y ratificó que votará a Bullrich: “Ella va a entrar al ballotage, estoy convencido. Es la mejor candidata a presidenta que tiene la Argentina”.

