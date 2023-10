El casamiento de Cande Tinelli y Coti Sorokin: la interna familiar tras la noticia

Cande Tinelli y Coti Sorokin se casan según informó Maite Peñoñori y en LAM hablaron de la interna familiar por la noticia después de tantas idas y vueltas de la pareja con acusaciones de por medio. “Estan muy enamorados”, dijo la panelista.

Fue entonces cuando Yanina Latorre dejó en claro que si hay algun problema en la familia no vendría de lado del Tinelli: “Marcelo no va a decir nada, él es apoyador total por más de que no le parezca algo, apoya”.

“Pero el resto del entorno de Cande no estaría encantado con esto”, expresó luego Yanina respecto de la polémica que traería en el resto de los integrantes la noticia de la boda del cantante con la influencer.

QUÉ DIJO CANDE TINELLI SOBRE LA NOTICIA DE SU CASAMIENTO CON COTI SOROKIN

Cande Tinelli habló después de que se hiciera pública la noticia de su casamiento con Coti Sorokin y confirmó que pasarán por el altar tras varios cortes en la relación.

“Le pregunté a Cande, primero se me hizo medio la sota y después me dijo que sí”, contó Ángel de Brito sobre la charla que tuvo con la cantante sobre su boda con su novio.

(Fuente: Ciudad Magazine)