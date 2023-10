Andrea Rincón habló después de su pelea con Belén Francese en la grabación de PH

En la grabación del programa de PH, Podemos hablar que se verá este sábado en Telefe, dos invitadas mantuvieron una fuerte discusión que no tardó en hacerse pública.

Es que a pesar del celo con el que se guarda lo que ocurre en el estudio hasta que salga al aire, la magnitud del intercambio hizo que se filtrara días antes de la emisión.

Las involucradas fueron Andrea Rincón y Belén Francese y el disparador se remonta a una fiesta en la casa de Moria Casán durante una temporada de verano.

Según comentaron diversos testigos de la grabación, todo comenzó cuando Francese le preguntó a Rincón si recordaba lo que había pasado entre las dos en la casa de la diva. Belén planteó que, en aquella oportunidad, Andrea se le habría acercado con la intención de besarla. Y ante este recuerdo, la actriz de ATAV 2 (El Trece) habría reaccionado muy mal, despotricando contra la exvedette.

Belén: “Lo que vos estás haciendo no se hace. Y yo no me lo merezco, porque a vos no te hice nada. Si te equivocaste, pedime disculpas, porque yo te estoy diciendo que no lo hice. No me gustás, no me gustaste nunca. No tengo por qué ir mañana y que en todos lados digan que yo quise seducirte, porque es mentira lo que estás diciendo”, cerró Andrea, furiosa, en el fragmento que se filtró.

En Socios del espectáculo (El Trece) fueron a buscar a Rincón para conocer su palabra luego de que trascendiera la discusión. “La verdad es que yo no la pasé bien. Yo estaba muy contenta, después de mucho tiempo me sentía bien”, relató la actriz, y se dispuso a contar lo que había ocurrido durante la grabación cuando el conductor invitó a compartir anécdotas sobre alguna fiesta inolvidable.

“Ella pasó al punto de encuentro y dijo que compartió una fiesta conmigo, que ni siquiera porque ella estaba arriba con un chico”, explicó Rincón, que admitió haber estado en la casa. “Cuando el chico se va, ella no estaba bien estéticamente, entonces ella estaba triste porque el pibe la había dejado”, agregó.

En ese momento dio su versión de los hechos: “Subimos varias personas, no solo yo. Por eso digo que es imposible que ella haya pensado que yo le quise dar un beso. Yo pensé que iba a contar de la fiesta, para mí no era una fiesta inolvidable y si era tu fiesta inolvidable, contá tus cosas, ¿qué me metés a mí?”, se preguntó.

Andrea ubicó la fiesta en lo que llamó “mi otra vida”, en referencia a un pasado de excesos que hoy ve lejano. “Es verdad, hubo consumo en esa fiesta... Yo pensé que hablaba de eso, porque la verdad es que nos la pegamos todos. No pensé que iba a inventar esto”, insistió, e involucró a otra de las invitadas al programa: “Preguntáselo a Sol Pérez que estaba ahí y me dijo ‘tenés razón’. Todo el mundo vino y me dijo ‘es una desubicada’”, aseguró.

Antes de finalizar, Rincón habló de las repercusiones de la discusión. “Yo traté de no seguir porque sabía que esto iba a salir en todos los portales. ¿Por qué me tengo que bancar esto si fui a un programa con la mejor onda?”, se preguntó. “Ella dijo algo muy grave, que bajo su vulnerabilidad yo le quise entrar. Si yo fuera un hombre, ¿qué lugar ocuparía?”, cerró, visiblemente enojada.

(Fuente: Teleshow)