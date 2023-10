Eamonn Joyce quedó habilitado y podrá debutar en San Martín

Más Info

Agenda para los equipos correntinos

La Asociación de Clubes (AdC) completó la programación de partidos durante los dos primeros meses de competencia.

Las presentaciones previstas para los equipos de la provincia de Corrientes son las siguientes:

Octubre

Martes 17: Ferro vs. Regatas.

Miércoles 18: Zárate Basket vs. San Martín.

Jueves 19: San Lorenzo vs. Regatas.

Viernes 20: Independiente de Oliva vs. San Martín.

Viernes 27: Comunicaciones vs. Argentino.

Viernes 27: La Unión de Formosa vs. Regatas.

Domingo 29: Oberá Tenis Club vs. Regatas.

Noviembre

Domingo 5: Comunicaciones vs. La Unión.

Miércoles 8: San Martín vs. San Lorenzo.

Viernes 10: Comunicaciones vs. San Lorenzo.

Domingo 12: Regatas vs. San Martín.

Martes 14: La Unión vs. San Martín.

Jueves 16: Regatas vs. Comunicaciones.