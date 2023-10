Valdés pidió a los candidatos a ediles a trabajar unidos para recuperar Esquina

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés ayer encabezó un acto de campaña en la ciudad de Esquina, donde pidió a los candidatos a concejales que trabajen unidos en un proyecto político para recuperar la localidad. También apuntó contra Alberto Fernández y las propuestas de Sergio Massa y Javier Milei.

Ante las elecciones nacionales y municipales del 22 de octubre, Esquina es una de las ocho comunas que elige concejales y donde el oficialismo compite con dos grillas de candidatos (una de ECO + Vamos Corrientes y otra del Partido Popular), Valdés pidió a los candidatos que trabajen unidos. “Se mezclan con las elecciones nacionales, pero debe ser el primer paso que tenemos que dar para que volvamos a tener una intendencia de ECO Vamos Corrientes”, dijo al inicio de su discurso.

“Estoy seguro que el 22 de octubre vamos a estar dando el primer paso para recuperar la Municipalidad de Esquina, le vamos a poner el hombro y el pecho para ganar las elecciones”, remarcó.

Apeló a tener un proyecto político y ensamblar a Esquina con el Gobierno de Corrientes. “Las elecciones son una causalidad de lo que hacemos, una elección política no se gana con simplemente poner el nombre en la boleta y ver si cae en suerte en las elecciones para ver si nos votan, si está bien el candidato o no”, se quejó.

“Nosotros más allá de que tengamos o no espacios y compromisos, nosotros en estos dos años tenemos que construir esa posibilidad para la localidad de Esquina. Y ensamblar a Esquina con el Gobierno de Corrientes”, remarcó.

Destacó las obras públicas que el Gobierno de Corrientes concretó en la localidad y el potencial turístico de la localidad, anunció la recuperación del Hospital local, la implementación de programas educativos, la construcción de una escuela y un polideportivo, además de más inversiones en materia de viviendas. Ponderó el desarrollo de los parques industriales y apeló a “industrializar lo que tenemos”.

“Le digo a los concejales que trabajen planifiquen, júntense. Es más importante el proyecto político y la unidad que pelearnos por cargos. Es más importante la localidad de Esquina en su conjunto, que cada uno de los hombres que componemos nuestro espacio político”, enfatizó.

“Si no hay unidad, si no hay proyecto común es imposible que podamos hacer lo que no hacen en la localidad de Esquina. Tenemos que tener esa visión para cambiar, así como hacemos en la provincia de Corrientes por eso queremos ganar también en la localidad de Esquina”, enfatizó.

Nacionales

Seguidamente, Valdés se refirió a las elecciones nacionales. Apuntó contra el Gobierno Nacional y reiteró que “están gobernando como el culo”. “Veo que la pobreza en la Argentina nos está comiendo, las familias no llegan a fin de mes (...) y esa sensación la tenemos todos”, acotó.

“Entonces no entiendo como puede venir el peor gobierno de la historia, con su ministro de Economía que es Sergio Massa a pretender decirnos que le demos otra oportunidad. Ya la perdieron. Son el peor gobierno de la historia”, enfatizó.

Hablo de la inflación “150 por ciento y creciendo para ganar las elecciones”. Criticó el plan platita e indicó que “cuando le das a la máquina de billete para ganar elecciones, simplemente lo que estás haciendo es aumentar la inflación”.

Aseguró que “no gobernaron con un programa. Se pelearon entre ellos, porque ella sabía que no ganaba porque si se presentaba caía derrotada y se terminaba definitivamente el Kirchnerismo. Y decidió prorrogar la vida del Kirchnerismo y le puso a Albertitere y se pelearon en el gobierno”.

“Y hoy los argentinos, en la peor de las crisis, estamos buscando donde mierda anda el presidente de la Nación (por Alberto Fernández), que anda paseando por China con avión nuevo. Que venga y se haga cargo de la Argentina. Nunca vi tanta desidia de un presidente de la Nación que mira para el costado diciendo: "ya no me importa que pasa en la Argentina”.

En ese marco, volvió a arremeter contra la propuesta de unidad nacional de Sergio Massa. “Que hablan de unidad nacional después que nos olvidaron”, dijo haciendo referencia a la pandemia del coronavirus, sequía e incendios.

“Nos arreglamos solos los correntinos, no nos pidan el voto ahora”. “No pidan a los correntinos que los votemos a ese gobierno que discrimina y mira para el costado”, aseguró.

Reclamó las regalías de Salto Grande y aseguró que habló sobre el tema con el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, Rogelio Frigerio. También se quejó por la falta de pago, por el mismo concepto, de Yacyretá.

Durante su discurso, el gobernador también apuntó contra las propuestas del candidato a Presidente de la Nación de La Libertad Avanza, Javier Milei. “Tenemos que ver que tipo de cambio hacemos, vamos a tirarnos al vacío, vamos a votar por alguien que cree que la educación pública no es una necesidad (...) que no cree en la salud pública (...). Esa no es la provincia de Corrientes y el país que yo quiero”.

Apuntó contra la propuesta del libre uso de armas. “Esa no es la Argentina que quiero, quiero que apoyemos a nuestra policía para que sean ellos lo que nos den protección como manda la Constitución”.

“Ahora también nos vamos a tener que hacer cargo de luchar contra el narcotráfico. Esa no es la Argentina que quiero, la de los especialistas en la timba financiera y en las cuevas de Buenos Aires y que solamente nos hablan de economía, cuando tenemos que hablar de desarrollo, por eso creo que la Argentina, tiene que pensar en el equilibrio fiscal (...) como lo tenemos en Corrientes y claro que lo podemos hacer”, dijo.

“Hoy vemos que el Estado gasta indiscriminadamente fortunas en Buenos Aires. Ellos manejan los recursos de todos con ese país federal que termina siendo tan injusto”, se quejó.

Valdés volvió a apuntar contra Milei diciendo: “por ahí escucho a algunos candidatos que dicen que no van a mandar más coparticipación federal a la provincias, como si nosotros fuéramos unos parásitos de este país. Que sepan esos que Corrientes aporta mucho a ese país federal, somos la primera potencia arrocera y forestal de la República Argentina, la tercera potencia ganadera”.

“Que no nos vengan a decir que no nos van a mandar coparticipación, si no nos quieren a los correntinos o a los comprovincianos que se vayan, porque nosotros no vamos a ceder un centímetro de tierra ni vamos a ceder nuestra dignidad como pueblo, vamos a arreglarnos solos, como lo hicimos a lo largo de la historia”, enfatizó.

Hablo de la necesidad de “equilibrar los números” destacando el equipo económico de Bullrich y el respaldo del arco político. Hay que tener fuerza para cambiar, cuando uno toma decisiones en la Argentina las tiene que sostener con gobernabilidad, diputados, senadores, porque enseguida te quieren atropellar, voltear o boicotear. Y nosotros somos el cambio seguro en la Argentina, la única que nos puede dar un cambio de calidad y seguridad es Patricia Bullrich”.

Destacó la posición de Bullrich frente a los sindicatos y su lucha contra el narcotráfico durante su gestión como Ministra de Seguridad de la Nación.

Aseguró que “lo que más nos conviene a los correntinos es Patricia Bullrich. No tengan dudas, no vamos a votar a un fullero y no vamos a dar un salto al vacío (por Milei).

“Tenemos que dar un salto al futuro y para eso Patricia es la indicada”, cerró haciendo un repaso por los triunfos electorales de Juntos por el Cambio y anticipando los batacazos electorales en Entre Ríos, en Caba (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y en la provincia de Buenos Aires.