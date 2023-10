Alon y el mejunje de música urbana con el que planea conquistar el Norte Argentino

bgimenez@ellitoral.com.ar

Alon es un rapero, letrista y productor autodidacta. De las entrañas de Resistencia, Chaco, surgió el joven artista que actualmente se encuentra promocionando el videoclip Puente. La producción fue un proceso colaborativo entre cuatro talentosos artistas. Así, además de Alon participaron Txbyass, Bleckance, y Raco.

“Puente” tiene su génesis en el encuentro que se produjo entre Alon y el director del video Raco. “La verdad, no tenía ni idea de lo que era laburar de la música y todo eso. Simplemente yo fui como a disfrutarlo (al Mica), más que nada, y a demostrar lo que estamos haciendo acá en el Norte. Me terminé llevando una decepción fuerte. Sin embargo vi el show de Acru. Un crack, la verdad. Mostró un show a la altura de lo que es él. Fue una experiencia (el Mica) muy linda porque como que te muestran en aspectos generales lo que hace un artista profesional, cómo se manejan, cómo hablan, cómo negocian, fue una buena base, no la definitiva. La definitiva te la termina dando la práctica Ahí tuve la suerte de poder encontrarme con este loco (Raco), que estaba igual de loco que yo. Un día nos juntamos, manejamos un proyectazo, y ahora estamos viendo los resultados y los frutos poco a poco, porque el laburo ya está hecho. Ahora falta cerrar el año, ahí abrir otro proyecto más”, le comentó Alon a El Litoral.

— ¿Cómo te iniciaste en el género urbano?

— El primer acercamiento fue justamente con el freestyle. El freestyle como estilo de vida no me mostró mucho, pero sí me hizo introspeccionar bastante. Primero empecé como escucha, como todo, empecé escuchando, fanatiqueando a bastantes artistas. Empecé por México, imaginate, siendo argentino. Hasta que conocí a Linyera, que ahora se llama Flaco Vázquez. Él tiene un acento autóctono. Se nota lo porteño que es, lo sucio, y nada. Me dejé guiar mucho por eso, por los lunfardos, la onomatopeya de la gente que me rodea, las frases divertidas de mis amigos. Me dejaba guiar mucho por eso y me inspiraba tanto eso que terminaba dedicándole con esas palabras, con ese idioma, terminaba hablando de mi introspección”, repasa el joven de 22 años acerca de cómo fue creando su música.

Así agregó: “Quedaba un mejunje re maravilloso para mí, porque a mí me llenaba eso. Paralelamente, cada vez iban apareciendo más oportunidades y fue evolucionando hasta empezar a hacer canciones. Cuando empecé a hacer canciones me gustaba mucho escribir nomás. No tenía idea de la producción. Luego vino la pandemia y ahí empecé a hacer mis temas solo. Allí decidí, recién, encerrarme a aprender. Y aprendí por YouTube, cómo mezclar las voces, mezclarlo con video de internet robado. Así empecé a conocerme ya como productor y a conocer mi voz. Empecé a soltar mi voz cada vez más. También ahí aparecieron los shows en vivo. Fue una seguidilla de cosas que me terminaron haciendo que la práctica sea una misa para mí todos los días. De lo que sea que haga extracurricularmente, digamos, porque también laburaba en ese tiempo, y ahora estoy apostando todo a esto y si no me sale otra cosa, bueno, voy a volver a la misma”, reconoció.

— ¿Por qué decidiste ponerle Puente a este videoclip, a esta canción? ¿Qué significado tiene?

— Y representa un poco la unión, porque Raco es de Formosa, vagó por todo el mundo prácticamente. Bleckance es productor también, y tiene su pasado ahí en Buenos Aires, pero es de Formosa, también. Toby (Tobías, Txbyass) es de Corrientes. Fue como la unión de todo el NEA y para despertar también al Norte Grande: Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán, Santiago del Estero. La idea es que ellos también despierten. Así, se crea este mercado que no sé si necesitamos, porque nos sentimos pioneros de empezar con este género que es relativamente nuevo acá. Acá está centralizado el chamamé, la cumbia, el rock, capaz no tanto. Pero nada, queremos romper un poco los esquemas, mostrar que nosotros también podemos estar a la altura”, afirmó el hincha de Chaco For Ever.

— Y el disco de donde surge el videoclip ¿es totalmente tuyo, te acompañó alguien más para escribirlo, para producirlo o lo hiciste vos solo?

— Para producirlo musicalmente estuvo Bleckance. Hubo un par de músicos que se sumaron en un par de temas, pero las letras son completamente mías, autoría mía. El disco muestra una versatilidad que quiero mostrar a la gente y que también se siente en el disco porque hay muchos artistas que se centran solamente en un género, pero el género no difiere de la persona y cada persona elige su género y es recopado, le ponen empeño a cada mambo.

Por ejemplo Tobías tiene un sonido más electrónico, capaz que a mí no me gusta mucho, pero como que tiene una porción de él en su música y yo la verdad que aliento a cada artista a que siga por la misma, que siga lo que cada uno quiere y va a terminar haciendo algo porque esa es la idea. Y con este video dejamos en claro muchas cosas: el hecho de hacerlo, el compromiso y la unión, obviamente. La unión entre todo un equipo de gente, tuvimos sponsors. Tuvimos bastantes comunidades artísticas que apoyaron el proyecto y la verdad que terminó siendo la empanada al horno de todo el mejunje de cosas que le metimos poco a poco”, describió Alon.