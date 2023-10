Melconian sobre los audios: "Es una mentira total"

Carlos Melconian estuvo en el segundo programa de La Noche de Mirtha junto a Patricia Bullrich, candidata a Presidente de Juntos por el Cambio y no esquivó la pregunta de los famosos audios que se difundieron.

"Están circulando unos audios tuyos, ¿eso es verdadero o falso? ¿Vos hablaste así con alguien?”, le preguntó la conductora. Ante la primera reacción de Melconian de decir que no tenía un abogado de cabecera, la conductora insistió: “¡Pero defendete, Carlos!”.

“No tengo abogado de cabecera. Vamos de a poco, ¿cómo me entero de que se gesta esto? Un amigo me llama a la mañana y me dice: ‘Te van a operar esta noche, acabo de ver un tuit’”, introdujo Melconian.

Luego explicó: “Entonces enseguida asocié… las dos veces que me tocó participar en política vino el sacudón. Nunca me había pasado en el último tiempo nada hasta que la señora (Patricia Bullrich) dice: ‘Va a ser mi ministro de Economía’. Por supuesto, todo esto existe en la política, en el mundo y en la Argentina en particular. Lo voy a decir sin violar ninguna regla de las encuestas, dado que esto viene para arriba, entonces, ahí es ‘donde hay que operar’”.