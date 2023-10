Terror en Bélgica: un tirador asesinó a dos personas en Bruselas y está prófugo

Un tirador asesinó ayer por la noche a dos personas en Bruselas, capital de Bélgica, y se dio a la fuga a bordo de una motocicleta. La fiscalía investiga posible móvil terrorista ya que un testigo declaró que el agresor gritó "Allahu Akbar" (Alá es grande) antes de efectuar los disparos.

Los hechos ocurrieron en la plaza Sainctelette, en los barrios del norte de la capital. El autor del ataque se encuentra prófugo.

Un video publicado en la página web del periódico Het Laaste Niews mostraba a un hombre vestido con una chaqueta naranja en una scooter con un rifle disparando dos tiros y luego tres más, para después correr hacia un edificio, disparar dos tiros más, salir, dar unos pasos atrás de nuevo y disparar una vez más.

El diario belga Het Laatste Nieuws dijo que era probable que las víctimas fueran dos aficionados al fútbol ya que en las inmediaciones se disputaba el partido entre Bélgica y Suecia por la clasificación para la Eurocopa 2024. El encuentro fue suspendido tras los acontecimientos.

Una fuente cercana al caso confirmó la circulación en redes sociales de un video de reivindicación del doble asesinato, en el que un hombre habla en árabe.

"Me llamo Abdesalem Al Guilani y soy un combatiente de Alá. Pertenezco al Estado Islámico (...) He matado a tres suecos hasta ahora, a tres suecos, sí. Aquellos a los que les he hecho algo malo, que me perdonen. Y yo perdono a todos. Salam Aleykoum", dijo el hombre.

Hasta el momento se confirmó la muerte de dos personas.

Una portavoz de la fiscalía de Bruselas precisó que se inició una investigación, pero no se expresó por ahora sobre el móvil del ataque.