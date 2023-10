Valdés sobre los comicios aseguró que “va a ser la peor elección del peronismo"

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés ayer habló de la situación económica del país, alertó sobre las posibles reacciones del mercado tras los comicios. Aseguró que la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich estará en el ballotage, desestimó declaraciones en contrario. Apuntó contra “las medidas sin sentido” de Sergio Massa y anticipó que llevará a Milei a la Justicia si quita la coparticipación, en caso de llegar a la presidencia.

Durante una visita a los estudios de Radio Dos y en diálogo con Carlos Alonso y Carlos Simón, Valdés se refirió a la situación económica del país y habló de la irresponsabilidad del Gobierno Nacional, sostuvo que Massa “está haciendo un desaguisado con las cuentas públicas”. Le recriminó mayor federalismo ante la nueva medida sobre la quita de subsidios a los trenes del Amba y ciudades del interior y aseguró que él “se quiere quedar con las banderas de que yo trate de sacar los subsidios, trate de bajar los impuestos. Me quedo con las banderas, tres meses antes de irte”.

“Durante cuatro años no hubo política económica, no supimos nunca los argentinos a que jugaba el Gobierno en materia económica y eso termina con problemas”, remarcó.

“Es cierto que nosotros tenemos errores, pero tenemos equipo, tenemos responsabilidad, tenemos la musculatura política para tomar decisiones”, dijo sobre Juntos por el Cambio y pidió no aplaudir al “al capitán del Titanic cuando dice: quédense tranquilos, hay salvavidas para todos (...) y sabemos que nos estamos hundiendo.

Sobre la posibilidad de que el candidato de la Libertad Avanza Javier Milei, en caso de ganar la presidencia, avance con la quita de coparticipación a las provincias dijo “vamos a iniciar acciones legales inmediatamente, porque eso no lo puede hacer ningún presidente de la Nación, porque es por ley de Congreso y ratificación de todas las Legislatura”.

Sobre la situación de Corriente ante el proceso inflacionario, Valdés comentó que constantemente están mirando los números, porque la quita de Ganancias ya comenzó a golpear las arcas provinciales e informó que están ralentizando la obra pública y que no están iniciando las obras grandes.

Sobre posibles incrementos salariales a estatales señaló que analizan seguro un aumento antes de fin de año. Les Pidió tranquilidad y les aclaró que “antes del domingo no, para eso está el plan platita de Massa que vende ilusiones antes de las elecciones”.

En materia económica, alertó sobre la reacción de los mercados tras las elecciones del domingo porque “todos los precios están comprimidos. Luego de las elecciones termina el plan platita y ahora viene la realidad muchachos. Vamos a tener un escándalo tremendo”.

Elecciones

Consultado sobre las elecciones nacionales y de por qué votan a Sergio Massa, aseguró que los comicios del domingo “van a ser la peor elección del peronismo desde que se creó en 1945. Y esto quiere decir que la gente lo está botando, pero con b larga”. Remarcó que “es el fin del Kirchnerismo”

Destacó la designación de Horacio Rodriguez Larreta como Jefe de Gabinete de Bullrich y aseguró que “en esta elección (por la del domingo) nosotros vamos a recuperar fortaleza, creo que vamos a entrar al ballotage. Patricia es la única que puede derrotar a Sergio Massa y a Milei en segunda vuelta. Los dos miran a Bullrich como la adversaria a vencer”.

Sobre el escenario de ballotage insistió que "nosotros tenemos chances de entrar contra cualquiera de las otras dos fuerzas. No hago especulaciones, quédense tranquilos”.

Mientras que sobre las declaraciones del ex gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi quien aseguró que apoyará a Massa si Bullrich no llega al ballotage, Valdés dijo que “no vamos a tener ese problema, en segunda vuelta vamos a estar nosotros. No tengo dudas”. “No para nada”, dijo sobre si le molestan estas declaraciones.

En tanto sobre las declaraciones del ex presidente de la Nación Mauricio Macri sobre un eventual apoyo a Milei si Bullrich no entra en segunda vuelta, señaló que “el puede hablar por el Pro, pero no por todos los partidos de Juntos por el Cambio, no es el líder de la UCR nosotros tenemos nuestro propio pensamiento y hay límites que nosotros no vamos a cruzar ”, dijo sobre las declaraciones de Macri en apoyo a Milei, si Bullrich no entra en segunda vuelta.

En este contexto, insistió en que Juntos por el Cambio está más consolidado. “La verdad hoy hay confianza más allá de que seamos de diferentes partidos políticos. Estamos sólidos”.

Remarcó que el Gobierno de Alberto Fernandéz es el peor de la historia y que no tiene diálogo con el Gobierno nacional y que “Milei va a tener mayor debilidad parlamentaria que la que tuvo Mauricio Macri, mucho peor”.

Campaña

En cuanto a las actividades proselitistas que está llevando adelante ECO + Juntos por el Cambio que incluye un gran acto hoy en Paso de los Libres, una de las ochos comunas donde se vota a concejales, Valdés dijo que “las elecciones no van a escapar al esquema de tercios, la gente vota a presidente. Después mira el tema de los concejales, podes tener alguno que corte”, dijo sobre el trabajo de ECO en las comunas que eligen concejales.

Sobre las listas de candidatos aclaró que “siempre tenemos preferentemente una lista y a veces dos. Ocurre en las elecciones provinciales y nacionales, tratamos de juntar a veces”.

Cabe señalar que durante la entrevista Valdés se refirió a la Autovía 12 y anticipó que “voy a esperar a terminar la autovía 5, que falta muy poco y voy a iniciar una demanda penal a la Nación porque esa desidia es imposible hacerla. Voy a meter una denuncia por incumplimiento a los deberes de funcionario público contra el que sea y voy a pedir que se me faculte y autorice para poder terminarla”.