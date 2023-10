Se fue el jugador que representó a Corrientes en el ascenso a Primera

A los 62 años se extinguió en la víspera la vida de Oscar Alfredo Urbina, uno de los ocho jugadores correntinos del plantel profesional de Mandiyú que logró el histórico ascenso a Primera División de la AFA, cuando se consagró campeón del torneo Nacional de la temporada 1987/88.

Frente a Quilmes, en el Gran Buenos Aires, Cepillo, tal era su apodo en el mundo del fútbol, tuvo el privilegio de ser el único correntino que jugó como titular en aquel recordado partido definitorio que volvió inalcanzable al Albo en la tabla de posiciones restando una fecha para el final del campeonato.

Urbina, quien se desempeñó como defensor lateral derecho y gozaba de una fuerte pegada que le valió convertir varios goles de tiros libre en los clubes de Corrientes donde se desempeñó, tuvo el privilegio de jugar un par de temporadas para Mandiyú en Primera, midiéndose con los grandes delanteros de la época.

La institución en la que trascendió futbolísticamente publicó ayer en sus redes sociales una foto del exjugador vistiendo la camiseta del Albo.

“El Club Deportivo Mandiyú lamenta informar el fallecimiento de Oscar Urbina, una gloria del Albo y el fútbol correntino.

Cepillo supo vestir nuestros colores en el histórico ascenso a Primera.

Envíamos todas nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos”, expresaron desde la entidad.

Recordado homenaje

A fines de noviembre de 2021, hinchas de Mandiyú realizaron un banderazo que finalizó con un acto en la plaza del barrio Popular para rendir homenaje a sus héroes de hacía 35 años.

Micrófono en mano, Urbina declaró: “Veía la síntesis de los partidos del campeonato que logramos y recordé la responsabilidad que nos tocó y que me tocó, porque en ese partido decisivo contra Quilmes, fui el único correntino titular, el único que estaba dentro de la cancha, y entonces yo sentí que la responsabilidad era doble porque tenía que representar a todos ustedes” en referencia a exjugadores del club e hinchas.

En aquella oportunidad, Oscar recordó cuando a los 13 años llegó desde el barrio Chiquita para probarse en Mandiyú, pero no quedó en el club. “A mí, el bichito por Mandiyú me picó cuando mi papá me llevo a la cancha de Alvear para ver un partido entre Atlético Paraná y Mandiyú, donde estaban el Monito Parras, Perucho Gamarra, el Beto Monzón y Raúl Mansilla, entre otros”.

“Ese año fui a probarme, se practicaba en un canchita ubicada por Quinquela Martín, y ahí conocí a muchos de los jugadores del club que son del barrio. No quedé, pero con el paso del tiempo, pude venir”, relató en aquellas ocasión.

“Créanme que la misma emoción que ustedes sienten desde afuera, alentando, uno lo tiene adentro”, alcanzó a decir antes de quebrarse al recordar a su papá que ya no estaba con él. Y se despidió diciendo quien en ocasiones lució la cinta de capitán del Albo: “Tal vez no jugué algún partido bien, pero siempre entregué todo lo que tenía. Entonces, hoy disfruto de este momento como todos los que están acá”.

Episodios de salud

Hace aproximadamente siete años el exfutbolista superó un severo episodio de salud a raíz de una neumonía atípica que lo tuvo internado en terapia intensiva durante unas tres semanas.

El domingo, y a pesar que venía sometiéndose a un estricto tratamiento de salud, las ganas de Oscar por jugar a la pelota pudieron más, y al volver a su casa sufrió una descompensación que le valió su internación en un centro de salud donde falleció ayer.

La despedida

Por el velatorio realizado ayer en una casa fúnebre de la avenida Independencia pasaron además de familiares, dirigentes del Club Mandiyú y de otras entidades, excompañeros del recordado ascenso con el Albo y de otros clubes, compañeros del Poder Judicial y de la Promoción de la Escuela de Técnicos, así como simpatizantes que le dieron la última despedida. En el lugar donde esté, Oscar seguramente seguirá jugando y tirando paredes con excompañeros suyos como Luis “Peco” Sosa y Ricardo Perdomo, quienes también nos dejaron recientemente.

(RP)