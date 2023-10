Nacho admitió que le diagnosticaron una enfermedad por estrés

Coty Romero, Tomás Holder, Maxi Guidici y recientemente Alexis "Conejo" Quiroga contaron que tuvieron problemas de salud mental tras su salida de la casa de Gran Hermano. Si bien cada uno atravesó una situación particular, varios de ellos sufrieron ataques de pánico.

Consultado por cómo vivió él la salida del reality, Nacho Castañares expresó: "Yo realmente tuve mucha contención de mi familia y de mis amigos. Me sentí muy acompañado por ellos pero realmente es difícil. Es un cambio muy grande, un cambio que vos ya sabés que te va a suceder pero es distinto cuando te pasa. El tema de estar lidiando todo el tiempo con cosas que son nuevas".

"Yo no tuve ataques de pánico pero sí estuve diagnosticado con estrés. Tuve enfermedades a raíz de ese estrés. Por suerte, después se resolvieron pero son momentos de mucha locura, de muchas cosas por hacer", añadió en diálogo con Mañanísima.

"¿Qué enfermedad te diagnosticaron?", quiso saber Pampito. "Me diagnosticaron vitiligo. Por suerte fueron manchas que me salieron en partes del cuerpo que capaz no se ven tanto. Atrás de la cabeza, cerca de las piernas. Me dijeron que eso fue a partir del estrés. Y bueno, a mí el cuerpo me respondió de esta forma y a otra gente tal vez le respondió con ataques de pánico, de ansiedad", respondió Nacho.

El vitiligo es un trastorno autoinmunitario crónico que hace que algunas áreas de la piel pierdan su color natural (pigmento).

