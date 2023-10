Familiares, amigos y vecinos aguardan una condena

Con un cartel que reclama justicia para Alba Ricotti, su hermana, familiares, amigos y vecinos esperan que el acusado sea condenado.

"Pido a la gente que no se calle o que ayude a las personas que pasan por una situación de violencia, para que no exista otra Alba, porque esta persona va a volver a matar si no es condenado", dijo Teresa Ricotti hermana de la víctima en declaraciones a los medios.

"Mi hermana estaba amenazada por mensajes, por frases del femicida, hacia ella, hacia nosotras, hacia su hija, Alba fue juntando todo esto".

De cómo era la relación que tenía Alba con Acevedo, la hermana de la víctima, describió: "ellos se separaron, él la buscaba, se peleaban y volvían, el día del femicidio él fue a buscarla al hospital".

Y agregó: "mi hermana cerró sus redes sociales, no podía hablar con nadie, él la amenazaba y la atosigaba constantemente, no podía maquillarse, él la maltrataba le decía gorda, fea, prostituta".

"Alba, era una luchadora desde chica, trabajaba como técnica en laboratorio, una mujer con mayúscula, crió a su hija sola, solidaria con los vecinos del barrio, era una mujer maravillosa" remarcó.

Respecto del femicida, Teresa, aclaró: "él nunca vivió en mi casa, Alba vivía con nosotros, su hija también, con mi mamá y mi papá".(NG).