La Unne fue premiada en un encuentro internacional con universidades públicas de la región

La Universidad Nacional del Nordeste dio a conocer este martes que la delegación de la Unne trajo un premio de la 30° Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (JJJI-AUGM).

Cabe destacar que, la 30° Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (JJJI-AUGM), es uno de los evento de iniciación científica más importante de la región con una delegación de doce estudiantes y profesionales de distintas áreas de estudio.

En este sentido, la arquitecta Florencia Galizzi, oriunda de Resistencia (Chaco) y formada en la UNNE, resultó ganadora del eje Ciencias de la Vida, en la temática “Energías” con su investigación de posgrado “Análisis del requerimiento energético de viviendas de interés social. Lineamientos de rehabilitación energética para el Barrio Concepción de Corrientes, Argentina”.

“La investigación que presenté se llama “Análisis del requerimiento energético de viviendas de interés social. Lineamientos de rehabilitación energética para el Barrio Concepción de Corrientes, Argentina”. Básicamente se trata de determinar el índice de prestaciones energéticas de las viviendas (que es la cantidad de energía que necesita para calefaccionar en invierno y refrigerar en verano) para proponer estrategias que disminuyan ese consumo, lo que llamamos “rehabilitación energética”.

Además, Florencia resaltó la importancia de lo que recibió por parte de la universidad. “La formación que me brindó la UNNE, desde el ámbito de la investigación, me permite desenvolverme de manera fluida, tanto en la ciencia como en el espacio profesional. Porque no solo investigo, también trabajo en el sector privado e incluso en la práctica misma de las obras encuentro espacios para aplicar lo que me brinda la investigación, la universidad”, subrayó con orgullo.

“Considero que la ciencia y este tipo de encuentros nos permite desenvolvernos de manera individual y en equipo, pero también te brinda momentos únicos como lo es relacionarte con otros colegas, de manera interdisciplinaria. Eso es lo que hay que fomentar, somos jóvenes, tenemos el mundo por delante y la UNNE nos permite dar los primeros pasos como profesionales e investigadores”, reflexionó Florencia.