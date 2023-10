Tassano: “El plan platita no tapa la realidad; Bullrich estará en segunda vuelta"

n El intendente Eduardo Tassano analiza el panorama nacional de cara a las elecciones del domingo. No le escapa a la pregunta de una eventual segunda vuelta sin Patricia Bullrich. Se muestra confiado en que Juntos por el Cambio logrará sacar al país de sus cíclicas crisis y anticipa el porqué: “La alianza de Juntos por el Cambio tiene lo necesario para que Argentina sea ese gran país que todos soñamos. Tiene dirigentes de todos los rincones del país que apuestan al diálogo para construir el futuro que nos merecemos. Somos un gran equipo”.

El intendente visitó la redacción del diario El Litoral para intercambiar opiniones sobre la realidad nacional con el director propietario del decano del periodismo regional, Carlos Romero Feris, y con el director ejecutivo de la empresa periodística con 63 años de historia, Juan José Romero Feris.

— ¿Qué panorama vaticina para el domingo?

— Partimos de unas Paso que virtualmente es un triple empate, por más que después se hayan promocionado diferentes cosas. Creo que todos los candidatos han trabajado para mantener su voto, para incrementarlo.

Tengo una gran esperanza en que Patricia Bullrich pueda clasificar para la segunda vuelta. Me gustó mucho su campaña, la veo con fuerza, decisión, además de lo que ya sabía de ella, de sus valores, de su capacidad ejecutiva, mostró buenos equipos y el hecho de que Horacio Rodríguez Larreta sea su futuro jefe de gabinete, habla de una cuestión homogénea.

Hará una buena elección. Nosotros expresamos claramente que lo mejor es Patricia, por lo que conoce la provincia, ha venido más de 5 veces. Hemos tenido diferentes diálogos, conoce la problemática, no sólo de Corrientes, sino de todo el interior. Así que esperamos andar bien.

— ¿Le preocupa cómo queda el país de cara al 10 de diciembre?

— Sabíamos a principios de año que iba a ser muy difícil porque el oficialismo nacional no iba a salir de su esquema de incrementar el gasto público, de mantener la emisión a niveles altos y esa es la primera arma de la inflación. Sabíamos que progresivamente íbamos a llegar a estos niveles inflacionarios. Sabíamos que el presidente iba a querer tomar medidas demagógicas como lo hizo y por otro lado estaba toda la cuestión de la economía. Así que sin dudas esperamos esto, uno visualiza un futuro de crisis, pero cuando va llegando y va tomando dimensión del incremento de la pobreza, del incremento de las dificultades, del compromiso y de la gran problemática que tiene, por ejemplo, el empresariado para subsistir, empieza a tomar conciencia de la real magnitud de esta crisis.

— ¿Le sorprende que un ministro de Economía con inflación anual de 3 dígitos tenga chances de pelear una candidatura presidencial?

— El oficialismo nacional obtuvo un mal resultado en las Paso y en todas las provincias donde hubo elecciones. Hay diferentes encuestas pero sinceramente me cuesta creer que pueda tener chances y más en estos tiempos. El plan platita no tapa la realidad: la gente está mal, les cuesta mantener la educación de sus hijos, les cuesta mantener el trabajo, está mal cuando tiene que limitarse hasta en la comida diaria, cambiando los productos, bajando la calidad, o sea, hay un hecho concreto en el que la población muy silenciosamente resiste. Pero en el día a día están los números de la macro, de la inflación. El incremento de pobreza y los porcentajes de niños y jóvenes que están dentro de ese grupo, realmente me parece muy difícil que Massa pueda tener chance.

— ¿Que opinión le merece Luis Petri como candidato a vicepresidente?

— Es un gran candidato, joven, con fuerza, con ideas, la verdad que me ha sorprendido gratamente.

— ¿Hay un resurgimiento de la UCR a nivel nacional en los últimos años?

— Fundamentalmente en varias provincias, se ha notado que hay otros gobernadores, el ejemplo es Chaco, pero no nos olvidemos de que la elección pasada hubo una buena elección en la provincia de Buenos Aires y en otras regiones. Hay un crecimiento en ese sentido, creo que tenemos que estrechar más las filas, definir más los objetivos y seguir creciendo.

— ¿Qué piensa de lo que dijo Ricardo Colombi, que si Bullrich no llega, él va votará a Massa?

— Cada uno tiene su opinión, la verdad que mi razonamiento está muy concentrado en Patricia, en la elección que podemos hacer con ella, ya estoy pensando en la segunda vuelta.

— ¿Estás convencido de que llega a la segunda vuelta?

— Sin dudas.

— Valdés pidió que le den la autovía 12 para terminarla...

— En febrero dijimos que la obra no ib0a a seguir y me criticaron por eso. Pero en un panorama de deuda con la empresa que realiza la obra, de creciente inflación y de ausencia de políticos que pudieran resolverlo y en una provincia opositora al Gobierno nacional y que nos castigan por eso, no era muy difícil predecir que la obra no iba a continuar.

Se de lo que Gustavo es capaz, juntos hemos trabajado en esta ciudad desde el primer día transformándola en su infraestructura, en generar desarrollo económico y sin dudas que sufrimos esto de la Ruta 12. Así que entiendo que está muy cansado y quiera solucionar el problema y lo puede hacer. Pero un eventual gobierno de Patricia Bullrich lo puede solucionar rápido, porque ella conoce este problema, lo ha visualizado, lo ha vivido.

— ¿El panorama nacional es distinto para Juntos por el Cambio?

— Está todo encaminado para que en un eventual gobierno de Juntos por el Cambio, la situación de crisis pueda revertirse. Tenemos una decena de gobernadores, cientos de dirigentes y gran presencia en el Congreso, posibilidad que no tuvo Mauricio Macri.

Pero más allá de eso, necesitamos un gobierno con un gran acuerdo nacional, con todas las fuerzas tirando juntas, sentadas en una misma mesa. Tenemos que ponernos a trabajar en este país. Argentina tiene una enorme potencialidad pero es como que siempre tomamos la decisión equivocada y vamos para atrás. La grieta ya no debe existir.

Argentina tiene claramente definidas las inquietudes de su población, que quiere educarse, quiere crecer, que apuesta mucho al desarrollo empresarial, la pequeña y mediana empresa, que tiene mucho talento, que tiene muchas inquietudes, pero las políticas equivocadas de los últimos 20 años nos han llevado a esta situación.

— ¿Qué opina del gobierno de unidad al que convocó Massa?

— Es muy difícil de entender, porque por más que él diga y nos quiera hacer creer que no era parte del gobierno, en el acuerdo inicial de la fórmula Fernández-Fernández, él estuvo y por eso fue presidente de la Cámara de Diputados. A partir de ahí se generan un montón de cosas, pero la verdad, es algo negativo, yo no quiero hablar de eso, parece que hay muchas cosas inentendibles, absurdas, tenemos que tratar de salir y avanzar hacía un país mejor.

El domingo esperaremos los resultados acá, pero acompañando a Patricia siempre.