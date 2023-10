Denuncian la caza ilegal de surubíes en una playa correntina

Pablo Caló, secretario general de la Asociación de Pescadores Deportivos del Litoral dialogó en El Litoral Radio sobre la denuncia por matanza ilegal de surubíes en Corrientes y el pedido de responsabilidad de los operadores turísticos.

Sobre el conocimiento de la asociación sobre el caso comentó: "A través de nuestra línea de denuncia nos llegó el video de conocimiento público y la APDL inmediatamente hizo la denuncia en Recursos Naturales de la Provincia de Corrientes porque el lugar del hecho fue en Paso de la Patria".

En cuanto al video explicó que "se ve como de una lancha bajan un surubí en la playa y lo suben en una caja de la camioneta en una maniobra rápida, como queriendo esconderlo".

"Hace 4 años que esta prohibida la caza de dorados y surubí en lo que es pesca deportiva, esto estaría por fuera de lo que marca la ley", explicó el secretario general.

"Lo más llamativo en este caso es que el operador dio tres excusas por lo cual la denuncia no era valida".

"Primero dijo que el video era viejo, segundo dijo que no lo mataron al pez si no que no lo pudieron reanimar y por eso lo llevaron y ahora hace 20 horas publicaron en redes sociales un descargo que dice que el contingente quería comer surubí y como está prohibida la caza navegaron 40 kilómetros ida y vuelta hasta Puerto Italia en Corrientes para conseguirlo y lo trasladaron al aire libre hasta la caja de una camioneta no habilitada para trasladar alimentos", contó en el programa Mucho Humo.

Y agregó "ellos consideran que esa es la forma correcta de comer surubí en un restaurante".