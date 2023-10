Coty Romero admitió que le tiene "miedo" a uno de los jurados del Bailando

Si bien a primera vista parecería que Coty Romero no tiene problemas de pelearse con nadie, hay una persona a la que la joven aún no se le anima.

¿De quién se trata? ¡Moria Casán! Así lo contó la ex participante de Gran Hermano durante una visita al programa Noche al Dente.

"¿Qué jurado del Bailando te da más miedo?", le preguntó sin vueltas Fernando Dente. "No sé si es miedo pero sí a la One, a Moria le tengo un poquito más de respeto. A ella no le discuto. Lo que me diga no se lo voy a discutir", explicó.

"¿Te pasó que algo de lo que te dijeron los jurados te haya afectado?", quiso saber el conductor. "Todavía no pero sé que puede venir en cualquier momento", reconoció Romero, quien recientemente discutió con Coki Ramírez y Lourdes Sánchez.

Fuente: Pronto