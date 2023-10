Identidad, una muestra de arte que combina cotidianeidad correntina y medio ambiente

En el Centro Cultural Adolfo Mors se presentará “Identidad” una muestra de pinturas en la que el artista Pablo Gogna retrata escenas de la vida cotidiana, paisajes locales e imágenes surrealistas que invitan a repensar el cuidado el medio ambiente. El acto inaugural será mañana a las 21.

Retratos de la vida cotidiana, paisajes de la correntinidad y escenas que contienen una pizca de surrealismo describen con exactitud las obras que conforman la muestra “Identidad” del artista plástico Pablo Gogna. La exposición se inaugurará a las 21 en el Centro Cultural Adolfo Mors y se podrá visitar hasta el 25 de octubre, de lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 20, sábados domingos y feriados de 8 a 20.

El hilo conductor de esta propuesta es el realismo presente en el total de pinturas que fueron realizadas con diferentes materiales -óleo, acrílico y acuarela-. “En esta exposición presentaré obras que vengo haciendo desde el 2018 a la actualidad. Son bien variadas porque en los últimos años vengo trabajando distintas temáticas que tienen que ver con la cotidianidad, la correntinidad (como son los paisajes), y lo último que vengo haciendo es algo más bien llevado a lo surrealista. Donde me gusta plantar la idea de la importancia del cuidado del medio ambiente. Todo eso se conjuga en esta muestra que se llama ‘Identidad’”, explicó el artista.

Desde hace más de dos décadas Pablo Gogna realiza obras que abarcan diferentes áreas del dibujo y la pintura. Esa versatilidad se hace notoria en esta exposición, donde hay ciertos matices autorreferenciales que serán una forma de conocer parte de su universo o incluso su identidad.

Respecto al nombre de la muestra, Gogna destacó: “La idea nace porque justamente el año pasado cumplí 10 años de mi primera exposición. Eso me llevó a pensar en todo lo que vengo haciendo y trabajando. Porque el artista en sí expresa lo que vive, siente y es. Por eso se me vino a la mente la palabra ‘Identidad’, en mi caso marcada por las vivencias y el sentido de pertenencia. Agradezco el espacio que me dieron en la Sala Adolfo Mors, donde justamente se realizó mi primera exposición independiente un 5 de agosto del año 2012”.

Biografía

Pablo Gogna nació el 29 de marzo de 1990, desde muy pequeño incursiono en el dibujo y la pintura. Sus profesores supieron reconocer sus capacidades, y a sus 12 años recibió una beca completa para formar parte del Instituto de dibujo Sorbellini Cartoon; allí aprendió dibujo, caricatura, historieta y pintura.

Una vez finalizado sus estudios secundarios, continúo perfeccionando sus destrezas en el Instituto Superior Josefina Contte, donde estudió la carrera de Profesorado de Arte en Artes Visuales.

Su primera exposición se realizó en el “Centro Cultural Adolfo Mors”, de la provincia de Corrientes en 2012 a sus 22 años. Un año después expuso junto a los "Artistas del Mercosur" en el Club de Regatas Corrientes. Luego participo del Proyecto Gioconda, en una muestra internacional que tuvo lugar en la ciudad de Londres, Inglaterra. También expuso en "Cartoon Rendón" una muestra de caricaturas que se desarrolló en Colombia en el año 2015.

Fue seleccionado entre diferentes caricaturistas del país para formar parte de la exposición "Caricaturas x 3" en el "Museo Bernasconi" de la ciudad Autónoma de Buenos Aires donde dio charlas. En el 2016 expuso en La Paz, Entre Ríos, invitado por la dirección de cultura donde además dio masterclass de caricatura.

En el año 2017 expuso en el “Museo Provincial de Bellas Artes Juan R. Vidal de la ciudad de Corrientes” y en el año 2018 expuso en el “Centro Cultural Adolfo Mors”. Luego en el año 2019 participó de primer Mercado de Arte de Corrientes (ArteCo). En septiembre de la muestra “Instantes” en la Galería Buenos Aires Sur y luego, de manera colectiva en la muestra “Metamorfosis” en el “Salón de los Pasos Perdidos de la Legislatura Provincial de Corrientes”.

De manera virtual en el año 2020 participo de la segunda edición de la feria de arte (ArteCo).

Actualmente coordina el "Taller de Dibujo y Pintura Gognart" en la ciudad de Corrientes.

VAE