Intenso cruce por el dólar en el final de la campaña

El economista Carlos Melconian, quien sería ministro de Economía en el caso que Patricia Bullrich gane las elecciones presidenciales, le puso número al dólar oficial post elecciones: según su estimación, el peso se devaluará más y, entonces, la divisa pasará de $ 350 a $ 500. Su análisis causó una fuerte reacción del Gobierno.

“Sigue saboteando a través de la mentira”, dijo el secretario de Finanzas Eduardo Setti, mientras que el secretario de Política Económica Gabriel Rubinstein ratificó que no habrá un movimiento cambiario.

“Melconian no leyó el acuerdo con el FMI que establece un tipo de cambio fijo hasta el 15 de noviembre. Una pena que, al igual que cuando tuvo conversaciones con el FMI, sigue saboteando a través de la mentira”, afirmó Setti en su cuenta de Twitter y llamó a que el ex presidente del Banco Nación deje de “generar pánico”.

Frente a la consulta de si el dólar a $ 1000 es caro o barato, Melconian sentenció este miércoles que “depende de quién gane”. “Yo creo que para el candidato libertario no alcanza. Y él ha manifestado que cuanto más conflicto y más alto esté el dólar se le facilita su tarea de dolarizar". Aunque rápidamente señaló que "de todos modos, sin dólares no se hace a ningún tipo de cambio".

"Si entramos en un programa racional, en donde haya integralidad, es decir, una reforma del sector público, empiece a alinear un programa de estabilidad, yo diría es un tipo de cambio alto, de miserabilidad para la Argentina".

A modo de ejemplo, detalló: "Te das cuenta cuando te sentás a comer y al lado de tenes una mesa con turistas. Los tipos no pueden creer el tipo de costo, con un dólar a $ 1000" hoy, Argentina es un país pobre, miserable".

“Nosotros nos presentamos con un programa sólido, posible, real y que no necesita ningún estallido previo. Pero queremos aclarar algo: Argentina está con un dólar que no sirve para nada, de $ 350 pesos oficial. Este es un tipo de cambio como el que recibió Alberto Fernández de Macri. Si Fernández, que devaluó todos los días, no se hubiera atrasado, eso era 350 pesos. Massa sinceró cuando terminó la Paso", explicó. Y agregó: "Lo que hay que avisarle al hombre común, es que $ 350, con 12% de inflación. vuelve a estar mal".

En su análisis, Melconian arribó que “la gente tiene que empezar a meterse en la cabeza que el $ 350 tiene que ser sincerado, como mínimo por la inflación ocurrida. Eso va a ocurrir. Sería extraordinario que el ministro si no entra en segunda vuelta se siente a hablar de estos sinceramientos".