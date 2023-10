Piden responsabilidad de los operadores turísticos ante la matanza de surubíes

La ONG Asociación de Pescadores Deportivos del Litoral denunció la matanza ilegal de surubíes y pide responsabilidad de los operadores turísticos.

La entidad hizo la presentación en la Dirección de Recursos Naturales de Corrientes después de tomar conocimiento de un video en las redes sociales donde se ve a pescadores subiendo a una camioneta un surubí de más de 30 kg en Paso de la Patria. Mientras que desde el organismo provincial se afirmó que hay una investigación en curso.

El sacrificio de estos ejemplares está prohibido para pescadores deportivos desde 2019 y por eso la ONG insiste en la necesidad de responsabilidad de los operadores turísticos de toda la provincia de Corrientes. “Los operadores turísticos son los primeros que tienen que dar el ejemplo para mostrarle a la sociedad cómo se trabaja en conjunto y cómo se trabaja en escala, pensando en un recurso sustentable”, señaló Pablo Caló, secretario general de la asociación.

En diálogo con miembros de la ONG, el servicio de pesca (que se identifica en el video) insistió en que eran videos de vieja data. “Como sucede en la mayoría de los casos, los operadores desmienten las pruebas audiovisuales. Lo que es preocupante es que queda muy en duda la actitud que se ve en el video de las personas, de hacer todo muy rápido, de hacerlo expeditivo, de hacerlo fuera de la bajada de lancha. Pero un dato importante es que para que eso haya sido legal tiene que ser un video con una antigüedad no menor a 4 años, porque desde hace 4 años para acá está vedada la matanza de surubí”, destacó.

Caló mencionó que la posada a cargo señala que “al pescado no lo sacrificaron, sino que no pudieron reanimarlo y por eso lo llevaron”. “Esta excusa es realmente una pena. ¿Por qué? Porque todos, justamente aquellos que tienen que dar el ejemplo, aquellos que generan trabajo, aquellos que generan volumen, cada vez que se los encuentra o se demuestra que no operan acorde a las reglamentaciones vigentes, lo primero que hacen, en vez de rever su operación y de mirar para dentro, lo primero que hacen es plantear excusas y explicaciones del por qué no estaban cometiendo un ilícito”, manifestó.

La ONG insiste en realizar las denuncias correspondientes a las autoridades para alertar a la población y exigir mayores controles en los ríos y espacios turísticos. “Esto se resuelve solamente con capacitación y compromiso de todas las partes. Otro camino no hay lamentablemente”, cerró.

Quienes quieran denunciar lo ilegal que pasa en las aguas de Corrientes, Chaco, Entre Ríos y Santa Fe deberán enviar al número de WhatsApp de la APDL (379 407-3112) la información detallada del ilícito.