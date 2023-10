Julián Domínguez: "La propuesta no puede ser un arma en la mochila de un chico"

El ex ministro de Agricultura Julián Domínguez dialogó este jueves en El Litoral Radio para detallar como vienen trabajando junto con el candidato a presidente Sergio Massa de cara a las elecciones de este domingo.

Sobre el trabajo que vienen llevando adelante resaltó el compromiso del candidato en la campaña: "Sergio Massa esta dejando el alma en esta campaña y sorteando todas las dificultades por las que a tenido que atravesar la Argentina".

Y explicó que la misma "se plantea en dos escenarios bien claros la defensa de la educación pública y por otro lado la defensa del trabajo y los derechos alcanzados".

En cuanto a las propuestas presentadas por el partido de la Libertar Avanza mencionó: "Me parece que esta en juego la defensa de los valores de la patria, nuestra identidad nacional y la capacidad de los argentinos de defender nuestro propio futuro"

"La sociedad tiene que creer en si misma, no puede ser la propuesta del futuro del caos, no puede ser una motosierra, no puede ser mas ajustes sobre las dificultades que tiene la Argentina", expresó en cuanto a la necesidad de crear conciencia en aquellos votantes indecisos.

"La propuesta no puede ser un arma en la mochila de un chico, tiene que se una computadora y la alfabetización digital", continuó el programa Mucho Humo.

Sobre los resultados finales de las votaciones de este fin de semana declaró: "Creemos que esta elección no se va a resolver en primera vuelta, creemos que vamos a discutir en el ballotage, Sergio va a estar si o si".