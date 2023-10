Rial cuestionó a Maxi Guidici: "Quiere entrar al Bailando por un tema de salud mental"

A fines de septiembre, Maxi Guidici tuvo un intento de suicidio y debió ser asistido de urgencia por el SAME. El ex Gran Hermano fue trasladado al hospital Ramos Mejía y, horas después, recibió el alta.

En su momento, el joven contó que uno de los motivos que lo mantenía preocupado era que no conseguía trabajo en los medios tras su salida del reality.

Juliana Díaz, su ex pareja, y Alexis "Conejo" Quiroga fueron quienes lo asistieron en este difícil momento y también recibió palabras cariñosas de Romina Uhrig, Coty Romero y Nacho Castañares.

Por su parte, Alfa fue uno de sus ex compañeros que puso en duda la veracidad del intento de suicidio. Por su parte, consultado por la salud mental de los ex Gran Hermano, Jorge Rial, quien condujo varias ediciones en el pasado, se mostró filoso.

"¿Qué te parece que está pasando alrededor de Gran Hermano y con todo el tema de la salud mental? Primero Coty Romero y Tomás Holder ahora lo de Maxi Guidici con un intento de suicidio", le preguntaron en Socios del espectáculo.

Crítico, el conductor respondió: "¿Fue un intento de suicidio? Para mí la salud mental es fundamental. Necesitamos una buena ley de salud mental. Ahora, que se juegue con ese tema a mí no me gusta. La verdad es que si jugó con eso estuvo muy mal. Yo en los Gran Hermano que estuve siempre hubo una contención psicológica grande. Había un buen psicólogo. Por lo menos lo que yo veía era una contención muy grande".

"Si mal no recuerdo, en los Gran Hermano que condujiste vos los tiempos eran más cortos. Ahora por el tema del rating lo estiraron a casi seis meses y capaz que eso sí les provocó algún tema de salud mental", acotó el notero.

"Yo si me guío por este chico creo que jugó con eso y a mí no me gusta. Quiere entrar al Bailando por un tema de salud mental y un intento de suicidio. Si es cierto que es mentira, no me gusta. Está vanalizando algo que es muy grave, que es la salud mental. Si tiene problemas de salud mental hay que ayudarlo urgente", concluyó Rial.

