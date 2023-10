Robando la sacralidad de un nicho

Cuando mi hijo, me lo dijo. No lo pude creer. El día se empañó. Rompió la evocación del Día de la Madre. Me derrumbé.

Cuando un pueblo se roba, la sacralidad de un nicho, despojándolo de sus atributos que hacen memoria. Cuando arrancan de cuajo cuanto rezago metálico pueda convertirse en plata: placas recordatorias u otras solemnidades, que distingan a quienes habitan el campo sereno de un cementerio, estamos verdaderamente perdidos.

La memoria no puede ser detenida por vándalos que se roban todo como lo hacen quienes no obstante ser favorecidos con cargos inmerecidos, de allí la pérdida de conciencia de un país en la locura total.

En principio es consecuencia del descontrol generalizado, la ignorancia compulsiva como si fuera un jardín de rosas, un orgullo pisoteado que ha explotado en una mediocridad como nunca constituido en forma de vida.

Podemos recrear de alguna manera, esa rara especie que se encarna en la urgencia necesaria de arrebatar todo lo posible, aunque en ello la memoria truncada sea el despojo, el precio a pagar de tan suicida acción delincuencial.

Miguel Winazki, el filósofo, escritor y periodista, en su libro “La locura de los argentinos. Historia de un país furibundo y desmesurado”, en su introducción diagnóstica, llamando a las cosas por su nombre:

“Como el agua y el aire, la locura nos acompaña. Convivimos con la desesperación, la incertidumbre y la violencia verbal, política y callejera, como quien sobrelleva una gran herida, tan grande que parece que lo cubre todo y que, por eso, genera la ilusión de que no existe otra realidad que esa herida, que crece más y más, y más todavía y que no cicatriza, y que duele aunque parece imperceptible”.

Quiero un país que recupere el orden para que las cosas mínimas, esas donde se recuestan los corazones, crezcan potentes de amor.

“Esa locura, esa ceguera, esa anestesia ante esa locura, son el tema de este libro”

Es el anticipo de lo que nos acontece de un tiempo a esta parte, de todos lados y de todas formas, la agresión como escudo aunque nos sea robando la memoria que es lo más valioso que cada cual guardamos.

En ese robo. En esa depredación de lo más sagrado que es la ceniza de nuestros padres, la agresión como todas las agresiones tienen gusto amargo, tal vez porque se consolida con lágrimas ante “la afrenta” de los recuerdos bien guardados.

Será que el “conchabo” breve, y aunque no suculento, como una red de cable de cobre de segura cotización, como el celular arrebatado, que casi siempre también se lleva el arrebato de una vida cerrando el círculo, enmarca un país que hace ratos dejó de serlo.

Remata Miguel Wiñaski: “A veces parece que el estado fue sustituido por los barrabravas. ¿Cuál es el modelo? El modelo es la agresión. El asunto tiene una dimensión antropológica que no puede desdeñarse.”

Los “barras” que son una consecuencia en macro de más de lo mismo, el salvajismo puro, traducido en arrojadas depredaciones, arrebatos varios, son síntomas preocupantes de un país siempre en búsqueda de líderes que por soberbia son aprendiz de dictadores.

Remata el autor en total coincidencia con la locura del arrebato sin límite ni razón alguna: “Representan la violencia festiva, la estupidez más oscura, el culto a la ignorancia.” Pero la idea es más exacta cuando enfáticamente lo describe con la brevedad de la lógica.

“Ese es el corazón de las tinieblas. El corazón de la locura.”

Dejé de ir al cementerio porque entre calles de nichos, dicen, no es saludable transitarlas, porque a veces en vivo y en directo el arrebato a las placas de bronce, más aún hoy la edad, no ayuda a enfrentarlos.

Donde la persona de bien ha ido perdiendo de a poco pero en forma considerable, su tesoro más preciado: la dignidad.

Es la pérdida del orden que de golpe ha dejado de tener razón alguna, por el desborde que todo lo puede en temperatura y a veces en cantidad, y no vale la pena ni la propia vida asumirla, en nombre de qué..?

Acaso de la cordura..? Tal vez al respeto, dejado de lado para delinquir..? A la tierra de nadie donde el todo es un campo de batalla..? O, quizá mirando para otro lado, acaso nos vamos a comprometer por la seguridad de los otros..?

Aún bate en mis oídos mentas de cosas que no teníamos informe. Arrancar de cuajo, lo que representa para todo buen cristiano, las referencias que ubicaba a alguien o quienes fueron nuestros afectos.

Ellos, marcaron una historia. El libro de bitácora que signaron sus días. No puedo creerlo que esos salvajes puedan ser “hermanos míos”, habiten la misma geografía, compartan el aire mismo, donde los deudos quedaron muy lejos del respeto.

Profanar el monumento donde las cruces, las flores y las placas demarcan tierra propia. Lugar breve en que alguna vela pretende asir el milagro de celebrarlos, porque alguna vez fueron vida y hoy gratos recuerdos.

Vínculos donde el espíritu alumbra el camino de quienes se fueron. Virtudes personales que se grabaron en nuestras propias vidas, cariño que se agranda, tiempo que no pasa, abrazo que se agiganta.

Y no caer en el vandalismo cotidiano donde aplastamos al hermano, rompiendo la armonía, transformados en animales. “Esa locura, esa ceguera, esa anestesia ante esa locura”, como bien lo marca Miguel Wiñazki.