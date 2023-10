“¿Tanta gente me quiere?”: la emoción del joven correntino que busca una familia

Tras la viralización del video de Lucio en donde busca una familia que lo adopte y lo haga parte de sus vidas, desde el juzgado 4 de Familia, Niñez y Adolescencia que dirige la Dra. Carolina Macarrein llegaron más de 70 solicitudes.

“Hubo mucha respuesta positiva para un adolescente de esta edad y estas características, porque no suele haber. Fue el modo que se comunicó la convocatoria, y el hacerlo en primera persona por parte de Lucio, de esa manera tan empática y tan conmovedora. Hemos hecho convocatorias públicas de adolescentes antes y no tuvieron esta repercusión”, le dice la magistrada correntina.

El pedido fue inusual: a través de un video, el propio Lucio hizo el llamado para ser adoptado. “Estoy convencida que debemos dar un paso real en temas de adopción. La sociedad nos pide acelerar los plazos y los términos, y bajar la mala fama que tiene por los preceptos arcaicos y las costumbres que ya no están a la altura de las circunstancias”, agrega Macarrein, que hace un año se hizo cargo de ese juzgado luego de estar ocho en el de Paso de Los Libres.

La magistrada, de 45 años, es abogada egresada de la Universidad del Nordeste, y tiene sendas maestrías en Familia y Niñez y Magistratura Judicial en la Universidad Nacional de Rosario. Además, está casada y tiene dos hijos, de 15 años (la misma edad de Lucio) y de 11.

Hasta ahora, explica, “la costumbre judicial, que habría que modificar un poco, es que las convocatorias públicas se limitaban a la página del Poder Judicial. Un ámbito muy reducido en el que, quien lo lee, lo hace como si se tratara de un edicto en el diario. Excepto que esté buscando eso. Desde este año, con el equipo de prensa y ceremonial del Superior Tribunal de Justicia conversamos que en el ámbito de la adopción debíamos hacer algo para que el modo de comunicar sea distinto. Y bueno, se empezó a poner en marcha este mecanismo y tuvo mucha repercusión”.

No obstante, la jueza aclara: “Lucio fue como la estrella, porque cuando son niños muy pequeños no podemos hacerlo como con Lucio, que habló en primera persona y transmitió a corazón abierto lo que estaba pasando, su idea, su plan, su sentir”.

-Lucio tiene una mamá. ¿Usted evaluó si no lo hace para llamar la atención y lograr que la madre lo quiera?

-Muchas veces se intentó la vinculación. A la madre se le dieron oportunidades, para mi gusto, hasta excesivas. Y Lucio se dio cuenta. Además, cada vez que se intentaba con alguna persona de su entorno familiar, él terminaba con la madre, porque ante la menor discordia la abuela lo llevaba, la tía lo llevaba…Y otra vez la situación desbarrancaba, porque la madre tiene muchos problemas de adicción, ejerce la prostitución, le han pasado cosas en la vida, pero no las ha podido superar en pos del ejercicio adecuado de la responsabilidad parental, que es lo que nosotros buscamos. Lucio le marcaba a su mamá estas cosas que no compartía.

Lucio contó que “Siempre, cuando yo estaba encerrado, ella me venía a visitar y me decía que iba a cambiar. Y yo hablaba con el equipo que había ahí y le decía que yo quería volver con mi mamá, porque iba a cambiar. Y nunca cambió. Así que cuando entré la última vez y me dijo lo mismo, le dije que no, y le cerré la puerta en la cara”.

El adolescente recorre hogares de tránsito desde los seis años. Y al contar su deseo de vivir en familia, enumeró sus intereses: “Me estudiar mucho, voy a la escuela, nunca falto, hago todos mis deberes”. Tiene una materia favorita: la Biología. Y sueña que esa sea su carrera universitaria. Además, es deportista. Jugó al voley en el Club Córdoba de Corrientes, va al gimnasia y juega al ajedrez. Y tiene amigos, que hoy son, dice, “mi familia”.

Ahora, la convocatoria está por llegar a su fin y comenzará el período de selección de la nueva familia. Y la jueza Macarrein responde también a las dudas de este proceso:

-¿Qué garantía tiene la persona adoptante que después la madre, judicialmente, no intente recuperar a su hijo?

-La adopción plena tiene como principal efecto que los vínculos de origen se extinguen, quedan sin efecto. No tendría ningún derecho en ese sentido. Eventualmente, a veces sucede que si están en la misma ciudad, o en pueblos más chicos, la familia quiere conseguir alguna ventaja económica, piden plata. Ese sería un punto, y a veces inclusive se les prohíbe el acercamiento. Pero por supuesto, las garantías y la seguridad jurídica de una adopción son absolutas.

-¿Cómo se hace la selección?

-Primero se avanza hacia un proceso de abordaje interdisciplinario. No conocemos a esa gente, cómo se encuentran psicológica, social y materialmente. Esa interdisciplina nos da pautas objetivas para tomar la decisión más adecuada. Son etapas bastante rigurosas, porque no vas a mandar al chico a… como al otro Lucio con las madres esas, que desafortunadamente tuvieron de nuevo al niño en su casa y pasó lo que pasó. En estas convocatorias públicas eso no ocurre.

-¿Qué injerencia tendrá Lucio en la elección de su nueva familia?

-Lo dice el Código Civil: desde los diez años, el niño tiene una intervención protagónica. Él me ayudará a elegir, y tendrá que ver, luego de pasar por las etapas de evaluación, con la afinidad que se genere. Porque puede ser que pasen la evaluación psicológica, social y material, pero cuando llega el momento de la vinculación no haya feeling, o que tal vez tengan otro hijo y ocurra una pelea. Hay un período de prueba, la vinculación es un proceso orientado por psicólogos. Es un largo camino, pero hemos tenido un buen inicio.

Infobae