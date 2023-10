“No les tenemos miedo, con Patricia vamos a ganar las elecciones y gobernar el país”

n La alianza gobernante cerró ayer la campaña electoral rumbo a las elecciones presidenciales del domingo. El acto se realizó en un Club San Martín repleto y un unánime llamado a cambiar el país de la mano de Patricia Bullrich. El gobernador Gustavo Valdés arremetió contra el Gobierno nacional.

En un duro discurso de campaña, el gobernador volvió a fustigar ayer a la Nación y denunció que “no le dieron un solo peso a Corrientes”. “Cómo los vamos a votar si no nos dieron un solo peso a los correntinos, miren la autovía”, se quejó.

“Nos abandonaron en la pandemia. No vino nadie. Pasó mucho tiempo hasta que vino la ministra de Salud a traernos 10 ambulancias. ¿Cómo los vamos a votar? Se vinieron los incendios por el cambio climático. Se quemó más del 12 por ciento del territorio correntino y no vino la Nación. Llamé a los gobernadores de otras provincias y sí estuvieron. Si ellos ganan, van a seguir haciéndonos esto. No creo en el discurso de unidad nacional cuando te estás hundiendo porque volverán a tratarnos igual”, agregó.

Confirmó además que demandará al Gobierno nacional por la autovía 12 y anticipó que espera que la Justicia los llame para discutir los fondos que debe recibir Corrientes por Yacyretá y Salto Grande.

El mandatario aseguró tener una lista de lo que el Gobierno nacional le ha hecho a Corrientes. “No nos dieron plata para nuestros parques industriales, nos negaron los fondos a los correntinos. Nos mintieron con el segundo puente, por eso no me presté al juego de Alberto Fernández y Jorge Capitanich. Cómo los vamos a votar si no nos dieron un solo peso más.

Miren la autovía, es una vergüenza. Pura discriminación. En materia de viviendas Corrientes invierte tres veces más de lo que hace Nación”.

“El presidente que nos prometió salir de la crisis, nos está dejando en la lona. 150% de inflación en Argentina y en la puerta de una hiperinflación y el ministro de Economía es el candidato a presidente. Cómo los vamos a votar”, se quejó.

“El cambio que necesitamos los correntinos es que te convoquen para la construcción nacional como la hace Juntos por el Cambio. No creo en el llamado de la unidad cuánto te estás hundiendo. Necesitamos un gobierno nacional que defienda la educación pública, para eso nos votaron para que nos hagamos cargo. No quiero el tipo de cambio que no dice que para cuidarnos tenemos que comprar un arma. Ellos dicen que son nuevos, pero no quieren nada del Estado, que son capitalistas, que lo que manda es la plata, claro, los que tienen plata tienen que estar tranquilos, pero los que no, están en peligro. Quiero una patria chica para todos los correntinos y argentinos”.

“Vamos a ganar estas elecciones con Patricia Bullrich y vamos a gobernar. No les tenemos miedo a la máquina de impedir, a la mafia sindical, a los movimientos sociales" "Hay que dejar de tirar manteca al techo. Si no miren lo que cobran los de aduana. Agarraron la chequera del Estado y comenzaron a pasar a planta a sus amigos. Gastan, gastan y gastan y hoy están acabados. Son el peor Gobierno de la historia”.

“Escuchen lo que dice nuestro himno nacional argentino, nuestro himno nacional argentino dice libertad, libertad, libertad, pero fundamentalmente es para sentar en el trono, en el trono a la nobre igualdad. Desconfíen de aquellos que son desiguales y nos proponen libertad. Nos enseñaba Raúl Alfonsín que es impensable que en el gallinero de la libertad el zorro libre no le coma a la gallina libre, nosotros tenemos que luchar por la igualdad, la igualdad de un pueblo de oportunidades. Y lo otro, presten atención a lo que dice el himno nacional argentino también, que se levante en la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación coronados cien de laureles y a sus plantas rendido un león nosotros somos los que vamos a ganar las elecciones no renuncien a su destino vamos por Argentina vamos que podemos lo hicimos a lo largo de la historia! ¡A ganar! ¡Muchas gracias! ¡Vamos Corrientes! ¡Vamos!