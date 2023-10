Pocho: “Que la gente me apoye para cambiar el Parlasur”

n El exgobernador de Corrientes José “Pocho” Antonio Romero Feris fue entrevistado en el programa Juntos con Rubén Duarte, que se emite por Radio Dos.

El referente del Partido Autonomista -postulante del frente Hacemos por Nuestro País- desmenuzó el panorama político tanto local como nacional de cara a los comicios del domingo.

El líder colorado siguió de cerca el cierre de campaña del gobernador Juan Schiaretti y Florencio Randazzo, candidatos a presidente y vice, respectivamente.

“En este momento pido el apoyo porque yo creo que nosotros después tenemos que avanzar haciendo una serie de modificaciones a lo que es hoy el Parlasur, en el régimen anterior, y tenemos que ensanchar nuestro contacto. Yo creo que en un mundo globalizado y competitivo, no podemos permanecer ajenos a lo que ocurre. Y digo que acá el Ministerio de Relaciones Exteriores es una parte del Poder Ejecutivo Nacional. Y lo otro es prácticamente el Parlamento Argentino en el Mercosur y en el mundo, porque podés entenderte con la Unión Europea, o podés entenderte con otros países. Tenés que ir con el honor de ser argentino y tener la transparencia y la vigencia que la circunstancia amerita. Yo pienso que, con lo que he visto, con lo que he encontrado estos días, no digo que soy optimista, pero creo que soy realista. Si Dios quiere, en esta tarea, si llego a ser electo, me voy a seguir brindando como me brindé siempre, con errores y con aciertos, pero con la mejor disposición de trabajar por los seres humanos, por los 46 millones de argentinos”.

“Juan Schiaretti fue el más categórico en los debates presidenciales, el único del interior, el único que defendió el federalismo, el único que entendió y que hizo una gran gestión. Él fue el que me invitó en esta alianza, Hacemos por el país y tenemos a las amas de casa con Elvira Miranda; el Partido Socialista, con Juan Almada; el Partido Demócrata Cristiano, con Gerardo Marturet; el Autonomismo Nacional que yo represento. Creo que por encima de los partidos tienen que primar nuestro himno, nuestro preámbulo y nuestra bandera nacional. Tenemos que querernos más los argentinos”, agregó.

“Desde la gobernación, siempre planteé la conformación de una nueva mayoría nacional. Hace falta más compromiso no solo de la dirigencia política, también de la ciudadanía en general”.

“Yo me siento más cerca de lo que es el desarrollismo y el autonomismo nacional. Partido que es el más antiguo de la Argentina, que lo

fundó Adolfo Alsina en 1862. Por eso, a veces no me fijo a qué partido pertenecen, no miro si, por ejemplo, Leandro Alem fue autonomista, y era radical. El presidente Yrigoyen fue autonomista y se hizo radical. Me parece perfecto”.

“Creo que el ciudadano tiene que ser más protagonista. Tiene que evaluar qué se hizo, qué se está haciendo y qué se puede hacer en el futuro. Es una función fundamental para usar útilmente, constructivamente, ese instrumento que tiene que es el

voto”.