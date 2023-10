La directora acusada de maltratar alumnos aseguró: "Va a salir la verdad a la luz"

La directora de la escuela Escuela Primaria N° 155 “San Vicente de Paúl” de la ciudad de Corrientes, Delicia Escobar, brindó este viernes una entrevista a El Litoral, donde se refirió a la denuncia realizada por los padres de la institución por supuesto maltrato a los niños.

Sucede que un grupo de tutores hizo la denuncia luego de que la directiva cancelara el baile que realizaban los alumnos de 6° grado para la fiesta de la educación física. Allí una de las madres afirmó a El Litoral que la directiva “zamarreó y agarró de los cachetes” a su hija de 11 años.

Al respecto, la directora declaró que la decisión de cancelar el baile se debió a que "no tenía ninguna relación con educación física, o con lo que los chicos trabajan en el año en educación física y tampoco era adecuado a lo que se tenía que presentar".

Por lo tanto pidió a los profesores que "lo cambien por vóleibol o handball, que son los dos deportes que estuvieron trabajando durante el año", situación que enojó a los alumnos quieren ya venían trabajando en la corografía.

Dentro de este grupo es donde se encontraba la niña de 11 que manifestó a su madre ser violentada por la directiva.

"La verdad es que no entiendo por qué esta niña dice que yo le pinché los cachetes, pero la realidad es que ese mismo día, cuando ya era la salida, ingresó la mamá diciéndome que yo la había zamarreado a su hija", declaró.

Al respecto agregó que la invitó a la dirección para charlar: "Yo la escuché y luego le pedí que me escuchara y le expliqué que los niños estaban enojados porque le suspendí algo que ellos querían hacer".

"Aparentemente la mamá salió tranquila, la vimos salir tranquila, no sé qué pasó ahora para que esta mamá salga a decir que yo, de zamarrearle a la hija, pasé a pincharle los cachetes", expresó.

Además aseguró que "va a salir la verdad a la luz" y que se encuentran realizando un sumario del caso.

"Yo no tengo ningún inconveniente de que se haga el proceso, de que se llegue a las conclusiones que se tengan que llegar y que ojalá podamos brindarle a nuestros niños, más que nada, una seguridad integral", cerró.

La denuncia de una madre

Emilia, madre de la niña que sufrió el presunto maltrato por parte de la directora, dijo a El Litoral: “El jueves me fui a retirar a mi hija de la escuela, veo que ella y sus compañeros salen llorando, yo no entendía nada. Los chicos y otros padres me cuentan que la directora zamarreó y agarró de los cachetes a mi hija”.

“Junto con otros compañeros fueron a decirle que habían ensayado mucho para hacer la presentación. En eso mi hija dice que no va a presentarse y la directora le responde ‘si vos no querés venir, no vengas’ y pasó lo del hecho de violencia”, continuó la tutora de la nena de 11 años.

“Al otro día me acerqué a la directora, me lleva a la Dirección y me niega rotundamente haber maltratado a mi hija y me explica que canceló el baile porque la música era inapropiada. A todo esto, los compañeritos de mi nena me vuelven a decir que la directora le pegó. Entonces, recurrí a la comisaría para hacer la denuncia”, afirmó.