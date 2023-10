More Rial se sinceró tras confirmar que demandará a su madre adoptiva

Tras la separación de Jorge Rial y Silvia D'Auro salieron a la luz muchos conflictos familiares. Sobre todo, meses atrás, cuando Morena Rial decidió salir a contar muchas cosas que vivió con su madre adoptiva.

Frente a esto, More afirmó que quiere meter presa a Silvia D'Auro y comenzó a armar una estrategia con su abogado. Finalmente, días atrás se supo que decidió presentar una denuncia penal contra su madre adoptiva, a quien acusa de 'torturas' y 'vejaciones agravadas'.

En Socios del Espectáculo, Morena Rial y su abogado, Alejandro Cipolla, revelaron detalles de la denuncia que le harán a Silvia D'Auro. "La semana próxima lo vamos a presentar, ahora tenemos que buscar una información clave, y con eso creo que va a prosperar. Tenemos más pruebas de lo que yo pensaba", comenzó contando el letrado.

Entonces, More contó que "fue una charla que tuvimos los dos (con Alejandro) y llegamos a esa decisión", y afirmó que no fue una decisión difícil de tomar: "Se tiene que hacer justicia básicamente". A lo que el notero le preguntó si Rocío Rial saldrá de testigo en la causa, y cuando Morena estaba comentando que no, Alejandro sentenció: "La vamos a citar igual".

Fuente: Pronto