Marcelo Polino cruzó a Romina Uhrig por las críticas a sus devoluciones: “Sos mentirosa"

Romina Uhrig se convirtió en noticia luego de sincerarse sobre las devoluciones que realiza el jurado del Bailando 2023 compuesto por Moria Casán, Ángel De Brito, Pampita y Marcelo Polino. La ex participante de Gran Hermano se mostró inconforme por las diferencias a la hora de considerar las performances de los participantes del programa y ella, no dudó en ratificar lo dicho una vez que regresó a la pista para la tercera ronda.

“Al jurado lo mataste, los tenés a los 4 adelante”, observó Marcelo. Entonces, Romina señaló, contundente: “No lo dije por todos, lo dije por casi todos”. “¿Qué sería casi por todos? ¿Quiénes serían?”, quiso saber Tinelli. “Por algunos que siento que…”, comenzó Uhrig, quien fue interrumpida por el conductor: “¿Pero quienes?”. “No voy a decir, no. Pero siento que a veces es así”, expresó ella.

Acto seguido, Uhrig sumó: “Cuando dan la devolución, cuando ves que bailaron…”. “Muy enredado, querida. Decí quien te molestó y listo, somos cuatro”, disparó Polino, visiblemente molesto. “Bueno, vos, Polino”, le confirmó Romina. “Porque habla mal de mi por atrás ¡Decímelo en la cara!”, le dijo Marcelo. Rápidamente, la participante le retrucó: “Yo te digo las cosas en la cara, Polino”. “Vas a la cabina”, le contestó él. “Pero eso no es ir por atrás porque yo sé que eso después, se ve todo”, le hizo saber ella.

“¿A quién le di puntos de más, según tu criterio?”, le preguntó Polino segundos más tarde. “No me acuerdo en este momento. No se si puntos de más, vos pero si sentí que por ahí, no das la misma devolución”, analizó Uhrig. “Todo turbio lo tuyo siempre, decí concretamente”, le pidió el jurado.

“Digo lo que pienso, lo que me pareció y lo que me parece en ese momento porque dijo que era una coreografía infantil, bolu… Un montón de cosas feas, yo puedo aceptar que me digan, pero no la falta de respeto y se lo dije a él que no me pareció para nada”, se defendió Romina para luego explayarse: “Siento que me califican como bailarina profesional, que no lo soy y a otros le dicen otra cosa, y no me parece, y lo digo pero sin faltarle el respeto a nadie”.

Nuevamente, Polino tomó la posta y le respondió a Romina: “Decir una opinión no es faltar el respeto” para luego remarcar que se disculpó por haber utilizado un insulto en su devolución. “Pedí disculpa antes de usar la palabra y vos agarraste la palabrita, y te paseaste por todos los programas diciendo que yo te dije que eras unas ‘bolu…’, sos una mentirosa”, lanzó el jurado del Bailando 2023. “Yo mentirosa no soy porque digo todo en la cara, no tengo pelos en la lengua”, arremetió Uhrig.

Fuente: Pronto