La memoria, la guerra y las elecciones

Ante las inminentes elecciones presidenciales argentinas, me hago las mismas preguntas que me planteo con respecto a las actuales grietas internacionales: ¿Haremos alguna vez memoria? …¿Aprenderemos alguna vez algo?... ¿Nos daremos cuenta de que el populismo significa “más de lo mismo” y de que lo que se presenta como “lo nuevo” son peligrosos cantos de sirena?... ¿Optaremos alguna vez por la sensatez?

Alina Diaconú es escritora y es la responsable del primer párrafo de esta columna editorial. Apareció ayer en el diario Clarín.

Nunca un puñado de planteos tan claros pudieron dibujar en forma tan precisa el escenario en el que habrá que lidiar con la realidad desde Argentina.

La guerra en Israel fue el disparador del artículo de Diaconú en el que plantea el drama humanitario que se abre con la desaparición de tantas personas tomadas como rehenes de Hamas, sobre la base del caso del sobrino de León Gieco, autor, ni más ni menos, que de la canción “Sólo le pido a Dios”.

La clave de esa composición traspolada a ese brillante artículo firmado ayer sobre la actualidad es la indiferencia. “Que la guerra no me sea indiferente”.

Y la salida, según propone, es la memoria.

Es importante leerla. “¿De qué sirve la memoria?, me pregunto. Después de la carnicería de la Iª Guerra Mundial ( 1914-1918) y de los felices Años Locos posteriores, se instaló la amnesia y con ella la IIª Guerra (1939-1945). Y ahora, ¿qué va a pasar?

Luego de la pandemia, la invasión rusa a Ucrania.Actualmente, el terrorismo en Israel.Y los conflictos en Siria. Y Azerbaijan contra Armenia, con un éxodo y un futuro incierto. E Irán, en las bambalinas. Una violencia sin par, masacres, sadismo, ultrajes a bebés y niños, odios atávicos, viscerales. Pareciera que nadie se acuerda que la Iª Guerra Mundial dejó entre 10 y 20 millones de muertos y que la IIª, triplicó o cuadriplicó la cifra: entre 70 y 80 millones.

Por ahora, en diez días hubo 6000 muertos en la contienda de Israel . Como decía Mark Twain, “La guerra sucede cuando fracasa el lenguaje”. O como opinó Alfred Adler, psicólogo y médico austríaco: “La guerra es asesinato organizado y tortura entre nuestros hermanos”.

Tenía razón. No sólo las guerras civiles, sino que todas las guerras, son fratricidas. Esto me retrotrae a esa idea de Cioran que me manifestara en nuestro primer encuentro: ” El ser humano está viciado desde el origen”. Lo cual me lleva a Caín y Abel y a esa frase del Génesis, que lo ratificaría ampliamente:” Y Jehová dijo a Caín: Maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano”.

Con lo cual llegamos a la conclusión de que, por naturaleza, lamentablemente, llevamos la guerra dentro de nosotros. Y de esto se aprovechan las ideologías, los intereses creados, la codicia por el poder ( económico, territorial, religioso, etc.) y las competencias de todo tipo.

Para los romanos, Júpiter (Dios de los Dioses, cuya arma mortífera era el rayo) se unió a Juno ( diosa del matrimonio, celosa y vengativa) y engendraron a la Guerra, fruto simbólico del poder más absoluto y oscuro. En los últimos tiempos, la ciencia junto con la tecnología han creado las armas más sofisticadas y más siniestras de destrucción. Y si hablamos de destrucción ¿no hablamos de auto-destrucción?

Porque si bien en la teoría bélica, no hay nada más barato que la vida humana, en un sentido espiritual, nuestra vida es sagrada. Toda vida es sagrada.

Lo que te pasa a ti, me pasa a mí. Si a ti te matan, yo también muero. Porque todos somos Uno. Ese ser extra-ordinario, el ser humano, que es capaz de lo más atroz, de lo más cruel, de lo peor, es capaz también de amar, de ayudar, de crear las Artes, la Belleza en todas sus formas, las manifestaciones más elevadas , ésas que pueden hacer de la existencia algo sublime y fascinante.

Si la guerra es, como pensaba Krishnamurti, la proyección espectacular y sangrienta de nuestra vida diaria, de la crisis dentro de nosotros mismos, si es la mera expresión externa de nuestro estado interno, hay una sola cosa para remediarla.

Y es eliminando esa compulsa interior, buscar la Paz no en el afuera, sino en el adentro, la paz en y con nosotros mismos, domesticar nuestras peores pulsiones”.

La clave, una vez más, es tener memoria y rehacer desde la elección de los valores más humanos. No desde la bronca.