Los Pumas sufrieron el poderío de los All Blacks y ahora van por el tercer puesto

El seleccionado argentino, Los Pumas, sufrió este viernes una derrota categórica ante los All Blacks, por 44 a 6, en la semifinal del Mundial de rugby de Francia, en el encuentro que se disputó en el Stade de France de Saint-Denis.

El equipo dirigido por el australiano Michael Cheika, que buscaba su primera final en la historia de los mundiales, terminó apabullado por Nueva Zelanda, que fue implacable en el segundo tiempo y no perdonó errores, con una actuación brillante de Will Jordan, autor de tres tries.

Los All Blacks, de menor a mayor, desplegaron una defensa férrea y fueron letales en ataque, un combo fatal para Los Pumas, cuyo esfuerzo no alcanzó ni siquiera para achicar la brecha en el marcador ni en el juego.

Argentina, séptima del ránking mundial, se fue al descanso con 20-6 abajo. Emiliano Boffelli abrió el marcador, de penal en los primeros minutos de la semifinal y Nueva Zelanda no hizo esperar su respuesta con el try de Jordan que se amplió con la conversión de Mo'unga.

Los Pumas evidenciaron una mala recepción en la salida y un control defectuoso, falencias que se hicieron más notorias aún en la segunda parte.

Nueva Zelanda, segunda del ranking mundial, fue por más con Jordie Barrett, quien junto con Mo'unga y Jordan fue uno de los pilares para desgastar a la defensa argentina. El tricampeón del mundo prevaleció en su avance certero durante el segundo tiempo y en los primeros minutos dejó en claro la diferencia de nivel entre un seleccionado y otro.

Los tries de Smith, Frizell y Jordan, más otra conversión de Mo'unga, plasmaron en el marcador la jerarquía de los All Blacks ante un equipo argentino que, a pesar de todo, dejó su último aliento en cada disputa por la pelota.

El orgullo Puma intentó que la goleada no fuese escandalosa, consciente de la desigualdad de fuerzas con el seleccionado tricampeón.

El equipo argentino, en su décima participación mundialista, volverá a jugar por el tercer puesto, tal como lo hizo en 2007, e intentará igualar su mejor rendimiento en una copa del mundo cuando venció a Francia, entonces organizador, por 34-10.

Con este resultado, los All Blacks ampliaron su ventaja en el historial ante Los Pumas con 34 triunfos, 1 empate y 2 derrotas. Nueva Zelanda venció a la Argentina las cuatro veces que se enfrentaron en un Mundial.

Argentina jugará por el tercer puesto del Mundial de Francia el próximo viernes 27 de octubre ante el perdedor de la segunda semifinal entre Inglaterra y Sudáfrica, que jugarán este sábado a partir de las 16 en el Stade de France.