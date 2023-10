La falta de acción oficial

Cuando Alberto Fernández quiso involucrarse en la campaña, causó enojo pues su acción fuera de la estrategia los pudo sacar del radar electoral. El Presidente carece de cualidades de líder, pero además, incurre en una falta de acción que parece grave.

En ocasión de la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas, muchos nos hemos interesado por la historia de Palestina y del pueblo judío. Para quienes la Primera Guerra Mundial era una conflagración distante en su memoria cotidiana, ahora han recordado (o aprendido) que fue el final de los grandes imperios, salvo el británico: el austrohúngaro, el germano, el ruso y el otomano.

Este último fue dividido en distintos territorios, algunos de ellos “bajo mandato” de la Sociedad de las Naciones, conforme el artículo 22 del Tratado de Versalles. Es decir, fueron dados en “tutela” a las potencias vencedoras hasta que pudieran convertirse en estados independientes. En el caso de Palestina, correspondió al Reino Unido su administración a partir de 1922 y calificó como mandato tipo A, como Mesopotamia y Siria, que tenían viabilidad como naciones independientes, fuera del dominio turco.

Los países bajo mandato no se convertían en colonias ni eran protectorados. Los mandatarios no podían aplicar su propia legislación y debían limitarse a la gestión de sus servicios públicos, sin poder político ni militar sobre los territorios. En alguna medida, era como una administración municipal ampliada para velar por la seguridad, la salud, la educación y la justicia; el desarrollo de infraestructura, la provisión de electricidad, agua y cloacas, la gestión de los recursos fiscales y demás prestaciones propias de una organización política en ciernes.

En la actualidad, hay autores que proponen volver al régimen de los mandatos (o fideicomisos, en el lenguaje de las Naciones Unidas) para proteger a los habitantes de países fallidos, que no logran su consolidación interna por sus malos gobiernos. Se refieren a sucesores de aquellos difuntos imperios coloniales o de las federaciones comunistas, posteriores a la disolución de la URSS. Otros piensan lo mismo, pero no lo explicitan, respecto de países que no saben administrar los bienes que la naturaleza les dio, en contraste con la carestía que sufren otros pueblos menos afortunados.

Medio en broma, medio en serio, a veces se ha dicho que la Argentina funcionaría mejor si tuviese policías noruegos, jueces suizos y otros extranjeros en los demás cargos públicos, alejados de las “roscas” políticas locales, como en los países bajo mandato. Quienes han imaginado esa Argirópolis de rendición, saben de la conducta de los argentinos en el exterior, reconocidos como buenos ciudadanos, apegados al cumplimiento de las normas y destacados en las ciencias, las artes, los deportes, las profesiones y los exitosos unicornios.

Esta evocación, quizás irritante y trasnochada del sistema de mandatos, viene a cuenta como llamado de atención ante la decadencia de nuestro querido país y la aparente indiferencia de quienes tienen capacidad para liderar un cambio. De tanto mirarnos el ombligo, no advertimos el inmenso atractivo que tienen en el actual contexto mundial nuestros recursos naturales, nuestras bellezas turísticas, nuestras ciudades, ríos, playas y montañas, nuestra ubicación geopolítica, nuestra cultura, nuestra tradición abierta y nuestra herencia cosmopolita.

No tenemos idea de la joya con la que contamos y que no sabemos cuidar. Hay varios dichos al respecto, como “contar plata delante de los pobres” para graficar el dispendio de riqueza y bienestar potenciales que realizamos cada día, sin advertir que otros nos observan con avidez por sobre el hombro. Y, aun peor, incurrimos en ese dispendio en perjuicio de las generaciones futuras, carentes de voz en el presente, que merecerían recibir una mejor herencia y no un país fundido por el desgobierno y la corrupción.

Los inmigrantes más recientes, como los venezolanos o los rusos, sufren las desdichas de la inflación, pero no lo cambian por ningún otro destino, por las condiciones de vida que la Argentina les ofrece, además de su empatía hacia los extranjeros, inexistente en otras latitudes. El ojo avizor de las grandes potencias en expansión, como la República Popular China, también la tiene marcada en su mapa, por su ubicación estratégica y sus célebres recursos naturales. Todo riesgo habrá que endiñgarle a Alberto Fernández.