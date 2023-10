Escuela San Vicente de Paul: citaron a los tutores y la directora mostró pruebas

Continúa el conflicto entre los tutores y la directora de la Escuela Primaria N° 155 “San Vicente de Paúl” de la ciudad de Corrientes. Por un lado, los tutores de los estudiantes fueron citados por el Ministerio de Educación para certificar sus firmas ante una decena de notas presentadas y, por el otro, la directora Delicia Escobar arremetió contra los profesores de Educación Física y la vice.

En diálogo con El Litoral Radio sobre lo sucedido el jueves 5 de octubre, Escobar describió: “Un grupo de nenas hace un tipo de baile, pero que no tenía ninguna relación con educación física,y tampoco era adecuado a lo que se tenía que presentar. Después otro grupo de chicos tenía que hacer un acrosport, donde un chico se subía arriba de otro chico, lo que es peligroso en cuanto a las lesiones que se pueden producir. Hablé con los profesores y lo único que le pedí es que hicieran lo que los chicos hacían durante el año”.

Al inicio del ciclo lectivo los profesores de las diferentes asignaturas deben presentar una planificación institucional incluyendo actividades que desarrollan durante el año en la fiesta de educación física. Pero manifestó que los profesores entregaron recién ese día y que no habían seguido con lo que había pedido la directora.

“No entendí por qué los profesores, ante mi solicitud, no hicieron caso. Yo hago responsable a los profesores de Educación Física y también a la vicedirectora, porque ella está todos los días acá en la escuela y tiene que tener la mirada puesta en lo que se está haciendo”, dijo la directora a El Litoral Radio.

Con respecto a la acusación de maltrato, Escobar contó: “Ella (la alumna denunciante) dice ahora dice que yo le pinché los cachetes. Pero la realidad ese día a la salida, ingresó la mamá diciéndome que yo había zamarreado a su hija. A lo cual yo le digo que no, que yo no toco a los niños. Aparentemente, la mamá salió tranquila. La vimos salir tranquila, no sé qué pasó ahora para que esta mamá salga a decir eso”.

Una de las madres contó a El Litoral que “fui citada por el Ministerio de Educación para certificar mi firma y sacaron una carpeta enorme de 10 centímetros con notas y denuncias en contra de la directora, todas de este año”.

(VT)