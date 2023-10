Milei se quedó sin Barrionuevo

El dirigente gastronómico Luis Barrionuevo le retiró este jueves su apoyo electoral al candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, enojado por el acuerdo que hizo con la dirigente del PRO Patricia Bullrich.

"En las elecciones generales, no sólo respaldé, sino que defendí con convicción y pasión a Javier Milei, creyendo en valores, principios y una nueva visión para nuestro querido país. Pero hoy, con un sentimiento de profunda indignación y desencanto, me veo en la necesidad de alzar mi voz para comunicar que no puedo, ni voy a acompañar esta sorpresiva alianza entre el partido de Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich", expresó en un comunicado.