Del Col es la duda en Boca Unidos para el domingo

La presencia de Mariano Del Col en la formación titular de Boca Unidos está en duda para el decisivo encuentro del domingo frente a Central Norte de Salta por el torneo Federal A de fútbol. El defensor no participó de la práctica de este jueves, por una molestia física, y se aguardará hasta último momento para definir si podrá estar entre los once iniciales que eligirá el DT Raúl “Pipa” Estévez. En el caso se no llegar en óptimas condiciones, su habitual reemplazante para marcar la punta derecha es Federico Pérez.

Este jueves, el plantel de Boca Unidos realizó un encuentro de fútbol, pero con habituales titulares y suplentes mezclados.

La preparación continuará este viernes y el sábado, luego de la práctica matutina, se definirá la lista de convocados.

El partido entre Boca Unidos y Central Norte se jugará el domingo, desde las 17, en la capital correntina y el Consejo Federal determinó el cambio de árbitro. En principio, había sido designado Marcelo Sanz pero finalmente será el tucumano Mauricio Martín el encarado de impartir justicia.