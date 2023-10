La respuesta súper ácida de Moria Casán cuando le preguntaron por la renuncia de Zaira

Todo empezó después de que Coty Romero ventilara en el Bailando una supuesta conversación íntima en la que Charlotte Caniggia habría hecho comentarios fuertes y desubicados sobre Zaira Nara.

Molesta con esta situación, la modelo escribió un comunicando en el que anunció que no volvería a pisar el streaming del programa de Marcelo Tinelli.

"A partir del día de la fecha, no continuaré formando parte del streaming del Bailando. Jamás imaginé que participantes de este espacio, donde he puesto mucho cariño y dedicación, me iban a injuriar como lo han hecho. Soy respetuosa y me duele que se festejen expresiones dañinas que hieren profundamente mi dignidad como mujer y profesional", compartió.

Por su parte, consultada por el escándalo que se había armado, Moria Casán, quien es jurado del reality, buscó desdramatizar la situación. "¿Viste el tuit de Zaira?", le preguntaron en LAM.

"No voy a decir nada, estoy focalizada en otra cosa. No me interesa nada de nadie. Estoy feliz, ¡qué la sigan succionando!", bromeó la One. "Entonces, si no viene Zaira no pasa nada...", acotó el notero.

Súper irónica, ella continuó: "Estaría pensando en ir a un psicólogo. Nunca fui (pero podría empezar por esto). Cómo hago para seguir viviendo. Dame algún tip vos. Cómo hago para vivir si no viene Zaira Nara a este programa".

"Please, que me lo expliquen las angelitas, que me lo explique Ángel de Brito, que me lo explique el director de de Brito, que me lo explique todo el staff de América, que me lo explique el gerente general de programación que es Tinelli. Que me expliquen cómo hago para seguir subsistiendo", sumó con acidez.

Finalmente, volviendo al tema, le periodista le consultó: "¿No entendés el enojo entonces?". "¡Cómo te vas a enojar por eso! Ponete contenta", concluyó fiel a su estilo picante.

Fuente:Pronto