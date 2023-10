La crisis de llanto de Coti Romero tras cruzarse con el Conejo en el Bailando

Lejos de que la separación de Coti Romero y Alexis “el Conejo” Quiroga quedara en una historia de amor que llegó a su fin, la participante de Bailando 2023 rompió en llanto en el programa después de cruzarse con su ex.

Todo comenzó con un fuerte cruce que Coti mantuvo con la bailarina de su ex. Sin embargo, el momento de mayor tensión se dio al revelar que el Conejo le siguió mandando mails, pese a su pedido de dejarla tranquila: “El último mail que me mandó fue ayer. Me pone ‘te amo’, ‘te extraño’ y a mí me hizo llorar un montón”, reveló.

“Ayer, yo estaba ensayando, y me hizo llorar terriblemente. A mí no me gustan esas cosas. Te voy a tener que mandar una carta documento, Alexis. En su momento, se metió mi mamá para decirle que se deje de romper las pelotas, le hablé yo… ¿No hay forma de que entiendas de una vez?”, agregó, con la voz quebrada.

Más tarde, Carolina “Pampita” Ardohain intentó persuadir al joven de intentar reconquistar a la exparticipante de Gran Hermano 2022: “Ya está, Conejo, soltá”, lanzó. Y Alexis se justificó: “Nunca me había pasado esto (de estar tan enamorado)”.

Fue entonces que, al escuchar sus palabras, Coti no pudo evitar romper en llanto y debió dejar el streaming del Bailando para refugiarse en un costado del estudio con el objetivo de intentar recomponerse, actitud que preocupó a sus compañeros y miembros del jurado. Minutos más tarde, Romero logró tranquilizarse y su exnovio le pidió disculpas por lo sucedido.

LA CONFESIÓN DE COTI ROMERO SOBRE SU PRESENTE SENTIMENTAL

Después de haberle puesto punto final a su historia de amor con Alexis “el Conejo” Quiroga, Coti Romero reveló que decidió dejar de lado la tristeza y dejarse llevar por las nuevas propuestas que le llegan de otros candidatos.

Así lo dejó en claro la propia participante de Bailando 2023 en su visita a Noche al Dente: “Mi corazón está bien hoy, mejorando, quedó un poco golpeado. Se cura con mucho amor y la familia”, comenzó diciendo.

“A mí me encanta él. Me parece re lindo chico y soy de River”, agregó, dejando en claro que el equipo de fútbol de sus pasiones es el mismo donde se desempeña el deportista con quien se había empezado a seguir en las redes.

“Nos empezamos a seguir nada más y hubo gente que lo empezó a bardear y me tuvo que dejar de seguir. Le mandé un mensaje pidiéndole disculpas porque la gente malinterpretó todo. Yo no tengo nada con él. “, agregó. Y cerró, firme: “Me parece re lindo y no sé si tiene pareja. No me metería con alguien que tiene pareja porque despues de pasarla tan mal, prefiero que no. Así que prefiero seguir en la mía”.

