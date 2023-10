Wanda Nara: “Ahora llamo a la enfermedad por su nombre”

En julio, Wanda Nara fue internada en Buenos Aires luego de realizarse análisis de rutina. La empresaria manejó con mucho hermetismo todo lo referido a su salud, aunque los rumores no tardaron en circular debido a que comenzó un tratamiento. A tres meses de esto, confirmó en Instagram que tiene leucemia.

La mediática habilitó la caja de preguntas de sus historias de Instagram y allí un seguidor le preguntó sin vueltas: “¿Qué enfermedad tenés?”. Sin eludir la consulta, respondió: “Leucemia”. En ese sentido, se explayó: “Al principio le decía ‘esa cosa que tengo yo’. Después pude decirle ‘esa enfermedad’. Y ahora lo llamo por su nombre. Perdón a quien sintió que debía adelantar mis propios tiempos”.

Con esta última frase, Nara hizo alusión -sin nombrarlo- a Jorge Lanata, quien en el momento en que comenzaron las especulaciones sobre su salud, dijo durante su programa en radio Mitre que ella tenía leucemia. Sus declaraciones le valieron una ola de críticas, incluidos muchos de sus colegas. Pese a eso, él defendió su postura.

“Dije al aire el diagnóstico de Wanda Nara. Empezó después una andanada de críticas por parte del periodismo de espectáculos. Yo chequeé la noticia antes de darla. Era cierta ¿Cuál fue el daño que produje? Me encantaría que alguien lo explique. Las personas no son culpables de la enfermedad que tienen. Darlo a conocer no es denunciarlas. Al revés, en todo caso lo que la noticia puede generar es empatía hacia quien sufre la enfermedad”, precisó en Periodismo para todos (eltrece) a modo de descargo.