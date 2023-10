Ganó Curne y mantuvo la plaza para el NEA en el Torneo del Interior A

En un dramático final, Curne dio vuelta el resultado, venció a La Tablada de Córdoba y mantuvo la plaza para la región NEA en el Torneo del Interior A 2024, certamen que organiza la Unión Argentina de Rugby (UAR).

El triunfo del equipo chaqueño, actual campeón del Regional del NEA, fue por 28 a 26 gracias a dos tries y una conversión en los minutos finales del encuentro que se disputó en Resistencia.

El encuentro correspondió al Repechaje del Torneo del Interior (TdI). Curne llegó a este compromiso por quedar último en la Zona 1 de la categoría A, mientras que la Tablada lo hizo por ser primero en la Zona 3 de la división B.

De esta forma, el NEA mantiene un lugar en el TdI A (será para el campeón del Regional 2024) y otro en el TdI B (para el subcampeón) para la próxima temporada.

El primer tiempo fue parejo, a tal punto que finalizó igualado en 9 gracias a dos penales y un drop que anotó Genaro Carrió para Curne y tres penales anotados por Nicolás Roger. En el arranque del segundo tiempo, Curne llegó a su primer try pero La Tablada reaccionó, dio vuelta el marcador y pasó a ganar 26 a 15 gracias a la gran actuación de Roger, autor de todos lo tantos, incluido un try, del conjunto cordobés.

Cuando quedaban 4 minutos por jugar, el ingresado Ramivo Vera se vistió de héroe. Con todo Curne lanzado en ataque, después de varias fases, llegó a su primer try (Carrió erró la conversión) para dejar el partido 26 a 21 todavía favorable a los cordobeses. El envión anímico, ya con un gran desgaste físico, hizo que el local siga atacando y nuevamente Ramiro Vera llegó al try, esta vez abajo de la H par que Carrió no tenga problemas en lograr la conversión y decretar el triunfo chaqueño 28 a 26.

En la próxima instancia, el sábado 4 de noviembre, por las semifinales del TdI B, Curne se medirá con Teqüé de Mendoza que venció a Los Tarcos de Tucumán 21 a 20. De esta forma, la Región OESTE ganó una plaza en el TdI A y el NOA perdió una en esa categoría.