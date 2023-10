Triunfo de Córdoba que ahora busca el segundo lugar de la fase clasificatoria

En el cierre de la fecha 13, penúltima de la fase clasificatoria, del torneo Oficial de primera división de básquetbol en la ciudad de Corrientes, Córdoba le ganó a San Martín 63 a 60 y llegará a la última fecha con la posibilidad de quedarse con el segundo puesto.

El encuentro disputado el viernes en cancha de San Martín se definió en los últimos 40 segundos con tres tiros libres a favor de Córdoba que lo anotaron Juan Cruz Cequeira (1) y Ricardo Marturet (2), precisamente estos jugadores fueron los máximos anotadores en el equipo ganador con 22 y 11 puntos, respectivamente.

En el Rojinegro, que se está despidiendo de la categoría porque es uno de los dos descendidos, se destacaron Gastón Lecca con 17 y Luciano Lemos Grosso con 12.

Con este resultado, Córdoba igualó la línea de Regatas en la segunda ubicación con 22 puntos. Mientras que El Tala quedó tercero con 21.

En la última fecha, Regatas enfrentará a Hércules y Córdoba se medirá con El Tala.

La definición será apasionante, porque el Regatas tiene ventaja en el desempate contra Córdoba (le ganó 84 a 78 y perdió 65 a 62), El Tala lo tiene sobre el Fantasma (cayó 67 a 65 y triunfó 75 a 69) y Córdoba le ganó el primer juego a El Tala por 14 puntos.

Cuando queda una fecha para concluir la primera etapa del Oficial, las posiciones están así: Hércules 25 puntos, Regatas y Córdoba 22, El Tala 21, Juventus 19, Pingüinos 18, San Martín 15 y Don Bosco 14.

Lo que viene

La décimo cuarta fecha, última de la primera parte, contempla estos partidos: Regatas vs. Hércules, Pingüinos vs. Don Bosco, Córdoba vs. El Tala y Juventus vs. San Martín.

Hércules, Regatas, Córdoba y El Tala ya clasificaron al Cuadrangular Final, solo resta definir las posiciones para determinar los cruces de semifinales.

Mientras que San Martín y Don Bosco descendieron y en el 2024 jugarán en el Ascenso.

Ascenso

En la divisional Ascenso del básquetbol capitalino, se jugó la octava fecha, penúltima de la fase clasificatoria, y Colón se mantiene invicto gracias a su triunfo sobre Malvinas 1536 Viviendas 92 a 52, mientras que Alvear superó a Sportivo 59 a 45.

De esta forma, Colón sigue al tope de las posiciones con 16 puntos, seguido de Alvear que reúne 14. Después se ubican Sportivo con 10 y Malvinas 1536 Viviendas tiene 8.

En la última fecha (14) se medirán Alvear - Colón y Sportivo - Malvinas 1536 Viviendas.